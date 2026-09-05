ΗΠΑ: Seattle Times και Newsday κατέθεσαν αγωγή κατά της OpenAI και Microsoft

Kατηγορούν τις δύο τεχνολογικές εταιρείες ότι αντέγραψαν δημοσιογραφικό περιεχόμενο των εφημερίδων χωρίς άδεια, προκειμένου να εκπαιδεύσουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τους.

Η Seattle Times και η Newsday κατέθεσαν την Παρασκευή αγωγή κατά της OpenAI και της Microsoft σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, κατηγορώντας τις δύο τεχνολογικές εταιρείες ότι αντέγραψαν δημοσιογραφικό περιεχόμενο των εφημερίδων χωρίς άδεια, προκειμένου να εκπαιδεύσουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τους.

Σύμφωνα με το Reuters, η αγωγή, που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, υποστηρίζει ότι η OpenAI και η Microsoft άντλησαν περιεχόμενο από τους ιστότοπους των εφημερίδων, συμπεριλαμβανομένου υλικού που βρίσκεται πίσω από paywalls, και ενσωμάτωσαν τα άρθρα σε σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία προϊόντων όπως το ChatGPT, το Microsoft Copilot και οι λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης της Bing.

Οι εφημερίδες, που εδρεύουν στο Σιάτλ και στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, υποστηρίζουν ότι τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης των εταιρειών μπορούν να αναπαράγουν αποσπάσματα από τα δημοσιεύματά τους, να παραφράζουν άρθρα με μεγάλη ομοιότητα και να παρέχουν στους χρήστες απαντήσεις που μειώνουν την ανάγκη να επισκέπτονται τους ιστότοπους των εφημερίδων ή να αγοράζουν συνδρομές.

«Αισθανόμαστε έντονα ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το περιεχόμενό μας - το οποίο μας κοστίζει εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για να το παράγουμε - από τη χρήση του χωρίς τη συγκατάθεσή μας ή χωρίς αποζημίωση», έγραψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Seattle Times, Alan Fisco, προς τους εργαζομένους, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Εκπρόσωπος της OpenAI, που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο, δήλωσε ότι τα μοντέλα της εκπαιδεύονται με δεδομένα που είναι διαθέσιμα στο κοινό και ότι η χρήση τους βασίζεται στη θεμιτή χρήση (fair use), χωρίς ωστόσο να σχολιάσει συγκεκριμένα την αγωγή.

Εκπρόσωπος της Microsoft, η οποία εδρεύει κοντά στο Σιάτλ, στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, δήλωσε σε email: «Παρότι μας εκπλήσσει η αγωγή, αναγνωρίζουμε τη σημασία της τοπικής δημοσιογραφίας και είμαστε πάντα πρόθυμοι να συζητήσουμε και να διερευνήσουμε λύσεις για αυτού του είδους τις διαφορές».

Η Seattle Times και η Newsday ζητούν από το δικαστήριο να διατάξει την καταστροφή των αντιγράφων των έργων τους, καθώς και των συνόλων δεδομένων εκπαίδευσης ή των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης στα οποία έχουν ενσωματωθεί αυτά τα έργα.

Η αγωγή θυμίζει την υπόθεση που κατέθεσε το 2023 η New York Times, κατηγορώντας την OpenAI και τη Microsoft ότι χρησιμοποίησαν εκατομμύρια άρθρα εφημερίδων χωρίς άδεια για την εκπαίδευση του δημοφιλούς chatbot της OpenAI. Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και αποτελεί μία από τις δεκάδες αγωγές που έχουν καταθέσει κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων κατά εταιρειών τεχνολογίας, όπως η OpenAI, η Anthropic και η Meta, κατηγορώντας τις για κατάχρηση του υλικού τους προκειμένου να εκπαιδεύσουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

