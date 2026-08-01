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Υπ. Κλιματικής Κρίσης: Παράταση της προσωρινής διαμονής των πυρόπληκτων της φωτιάς στο Ρέθυμνο

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Υπ. Κλιματικής Κρίσης: Παράταση της προσωρινής διαμονής των πυρόπληκτων της φωτιάς στο Ρέθυμνο
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Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων.

Την παράταση της προσωρινής Διαμονής Πυρόπληκτων λόγω της Πυρκαγιάς της 29ης Ιουλίου 2026 στην Πληγείσα Περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), για την παράταση, έως την Τρίτη 04 Αυγούστου 2026, της προσωρινής διαμονής πληγέντων από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου 2026 στην πυρκαγιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στη διεύθυνση: https://emergencyhotels.civilprotection.gr/Application/NewAppl?evId=07fda4dc-47d7-46b2-b580-a336015ffb29

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Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
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