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Meteo: Στα 130 χλμ/ώρα έφτασαν οι ριπές ανέμου στην Κάρυστο - Στα 112 χλμ/ώρα στην Πεντέλη

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Meteo: Στα 130 χλμ/ώρα έφτασαν οι ριπές ανέμου στην Κάρυστο - Στα 112 χλμ/ώρα στην Πεντέλη
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Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων θα αρχίσει να παρουσιάζει σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου.

Πολύ θυελλώδεις άνεμοι πνέουν σήμερα από τις πρωινές ώρες σε Εύβοια, Αττική, Αιγαίο και Κρήτη.

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στην Παξιμάδα Καρύστου οι ριπές του ανέμου έφτασαν στα 130 χλμ/ώρα, στην Πεντέλη-κορυφή στα 112 χλμ/ώρα και στο νότιο Ρέθυμνο οι ριπές στον σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασαν στα 96 χλμ/ώρα.

Όπως τονίζει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων θα αρχίσει να παρουσιάζει σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου 01/08.

Σε χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των ριπών του ανέμου από το σύνολο των 594 σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το πρωί του Σαββάτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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