Autohellas: Στο 61,27% αυξήθηκε το ποσοστό της Main Stream S.A.

Tα δικαιώματα ψήφου της Main Stream S.A. ανέρχονται σε 29.794.312, αντιστοιχούντα σε ποσοστό 61,27% των μετοχών της Εταιρείας.

Η AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι: η κα Αντωνία Δημητρακοπούλου, Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρείας, πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα κατά την έννοια της ανωτέρω νομοθεσίας, προέβη την 23/06/2026 σε πώληση 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, με τιμή €11,20 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής €112.000,00, προς την εταιρεία Main Stream S.A. ελεγχόμενη από τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, Διευθύνων Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος της Εταιρείας, και τον κ. Γιώργο Βασιλάκη, Εκτελεστικό Μέλος.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα δικαιώματα ψήφου της Main Stream S.A. ανέρχονται σε 29.794.312, αντιστοιχούντα σε ποσοστό 61,27% των μετοχών της Εταιρείας.