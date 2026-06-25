Βουλή: Ο Ευ. Μπακέλας συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους για τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Στη Διάσκεψη των Προέδρων κλήθηκαν προς ακρόαση συνολικά 37 αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και αεροπαγίτες, οι οποίοι πληρούσαν τους όρους για να συμμετάσχουν στην διαδικασία.

Ολοκληρώθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής η διαδικασία της ακρόασης των υποψήφιων ανώτατων εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών για την πλήρωση της θέσης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία κενώνεται στις 30 Ιουνίου.

Στη Διάσκεψη των Προέδρων κλήθηκαν προς ακρόαση συνολικά 37 αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και αεροπαγίτες -οι οποίοι πληρούσαν τους όρους για να συμμετάσχουν στην διαδικασία-, προσήλθαν στην ακρόαση έξι εκ των οποίων οι δύο δήλωσαν πως δεν ενδιαφέρονται.

Ειδικότερα, από τους 10 αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου που ήταν στην λίστα προσήλθαν τέσσερις. Από τους 9 αντιπροέδρους του Αρείου προσήλθε ένας και από τους 18 αεροπαγίτες προσήλθε επίσης ένας στην ακρόαση.

Τις περισσότερες ψήφους συγκέντρωσαν ο αντιεισαγγελέας τους Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας (17 ψήφους), ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Φλωρίδης (12 ψήφους), η αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μαρία Γκανέ (7 ψήφους) και ο αεροπαγίτης Παναγιώτης Βενιζελέας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της ΔτΠ θα αποσταλούν στον υπουργό Δικαιοσύνης προκειμένου να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο θα λάβει τη σχετική τελική απόφαση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ