Η Cosmos Business Systems ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία ως Apple Business Partner, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο τεχνολογικών λύσεων που προσφέρει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η Cosmos Business Systems ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία ως Apple Business Partner, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο τεχνολογικών λύσεων που προσφέρει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε Ελλάδα και Κύπρο.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η Cosmos Business Systems φέρνει πιο κοντά το οικοσύστημα της Apple στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις γύρω από το Mac, το iPhone, το iPad και τις υπόλοιπες συσκευές Apple.

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η Cosmos Business Systems προσφέρει στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως το οικοσύστημα της Apple στο εταιρικό τους περιβάλλον. Συνδυάζοντας τα προϊόντα Apple με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως διαχείριση συσκευών μέσω MDM, ασφάλεια, δικτύωση και τεχνική υποστήριξη, η Cosmos διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη πρόταση που επιτρέπει την ομαλή, ασφαλή και αποδοτική ενσωμάτωση των Mac, iPhone, iPad και λοιπών συσκευών Apple στις υφιστάμενες υποδομές IT κάθε οργανισμού.

Η συνεργασία αυτή ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της Cosmos Business Systems για παροχή λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών και τη μετάβασή τους σε πιο σύγχρονα, ασφαλή και αποδοτικά μοντέλα εργασίας.

O κ. Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Cosmos, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με την Apple αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση των λύσεων που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Το οικοσύστημα της Apple συνδυάζει τεχνολογική υπεροχή, ασφάλεια και κορυφαία εμπειρία χρήστη, στοιχεία που αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Με την τεχνογνωσία της Cosmos, οι λύσεις Apple μπορούν να ενσωματωθούν πλήρως στο εταιρικό περιβάλλον, προσφέροντας πραγματική αξία στους οργανισμούς.»

Η Cosmos Business Systems συνεχίζει να επενδύει σε στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς τεχνολογικούς οίκους, προσφέροντας ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.