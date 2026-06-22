Νέο φλερτ με τις 2.500 μονάδες στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ώθηση από το ράλι 5,8% της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στα 5,6 ευρώ, το άλμα 2,8% της Viohalco, το +2,5% της Alumil και το 2% των ΕΛΠΕ στα 10,9 ευρώ.

Το βλέμμα στις 2.500 μονάδες και τα πολυετή υψηλά στρέφει και τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με το θετικό κλίμα να καθορίζεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε «οδικό χάρτη» για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεών τους στην Ελβετία.

Τεχεράνη και Ουάσιγκτον συμφώνησαν να δημιουργηθεί «γραμμή επικοινωνίας» που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ αλλά και αποκλιμάκωση των εντάσεων στον Λίβανο. «Δημιουργήθηκε γραμμή επικοινωνίας ανάμεσα στα μέρη (...) για να αποφεύγονται συμβάντα και προβλήματα επικοινωνίας, με σκοπό να είναι εγγυημένη η ασφαλής διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ», εξήγησαν Πακιστάν και Κατάρ.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται 0,41% στις 2.486 μονάδες. Στο ταμπλό, ο FTSE Large Cap σκαρφαλώνει 0,43% στις 6.317 μονάδες με ώθηση από το ράλι 5,8% της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, το άλμα 2,8% της Viohalco, το +2,5% της Alumil και το 2% των ΕΛΠΕ. Σε θετικό έδαφος κινείται και ο ΔΤΡ με κέρδη 0,10% στις 2.851 μονάδες: Η Alpha Bank προσθέτει 0,63% στα 4,1 ευρώ, η Optima αναρριχάται 0,58% στα 10,4 ευρώ, η Eurobank στο +0,17% στα 4,2 ευρώ και η Εθνική Τράπεζα σημειώνει άνοδο 0,16% στα 15,5 ευρώ.

Κέρδη 1,35% και για Premia μετά το deal άνω των 250 εκατ. ευρώ με τον ξενοδοχειακό όμιλο Akti. Άνοδος και για Metlen, με την Berenberg, να τη χαρακτηρίζει «κρυφό διαμάντι (hidden gem» της ευρωπαϊκής αγοράς με σύσταση «Buy» και αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 55 ευρώ ανά μετοχή. Η γερμανική επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τις αναπτυξιακές προοπτικές του ομίλου και βλέπει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανόδου της μετοχής.

Όπως σημειώνει ο Ηλίας Ζαχαράκης, οι 2.500 μονάδες είναι προ των πυλών, με τους περισσότερους να μην μπορούν να συνειδητοποιήσουν πότε ο ΓΔ έφτασε εκεί και μάλιστα έχοντας ακόμα δυνάμεις για συνέχεια. Κεφάλαια που έχουν μείνει εκτός ψάχνουν ευκαιρίες και, επειδή σε αρκετές περιπτώσεις κάποιες αποτιμήσεις έχουν ξεφύγει, είναι δεδομένο ότι σταδιακά θα βλέπουμε και δεύτερους τίτλους να μπαίνουν σε τάση και να δίνουν αποδόσεις.

Οι συγκρίσεις θα έχουν την τιμητική τους, ενώ όσο το bull market κυριαρχεί, όλοι θα αισθάνονται πόσο εύκολα κερδίζουν την αγορά. Υπάρχουν σημαντικές εγχώριες δυνάμεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και αναγκαστικά αυτό θα συμβεί όσο υπάρχει αυξανόμενη εσωτερική ρευστότητα. «Ο ΓΔ συνεχίζει να πολιορκεί τις 2.500 μονάδες, επίπεδο που θυμίζει ότι μεσοπρόθεσμο στόχο έχουμε από τις 2.650-2.850 μονάδες, κάτι που θα δούμε με λεπτομέρεια όταν και εφόσον μπει στη ζώνη» τόνισε.