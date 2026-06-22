Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Στο προσκήνιο βρίσκεται επίσης η ρευστή πολιτική κατάσταση στην Βρετανία, καθώς ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα μπορούσε να παραιτηθεί ακόμα και μέσα στην ημέρα.

Τον «οδικό χάρτη» για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας στον οποίο συμφώνησαν οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν, κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεών τους στην Ελβετία, αναλύουν οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους δείκτες να καταγράφουν ανάμεικτη εικόνα. Την ίδια ώρα, στο προσκήνιο βρίσκεται επίσης η ρευστή πολιτική κατάσταση στην Βρετανία, καθώς ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα μπορούσε να παραιτηθεί ακόμα και μέσα στην ημέρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κινείται οριακά υψηλότερα 0,3% στις 635,77 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 κερδίζει 0,22% στις 6.306,96 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημειώνει κέρδη 0,14% στις 25.057 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί 0,14% στις 8.409 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο διολισθαίνει 0,24% στις 52.719 μονάδες ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 ανεβαίνει 0,13% στις 19.372 μονάδες.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 τηρεί στάση αναμονής καθώς αποδυναμώνεται οριακά 0,02% στις 10.3621 μονάδες, καθώς όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα στη Ντάουνινγκ Στριτ, καθώς η συζήτηση για πιθανή παραίτηση Στάρμερ κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό της Βρετανίας και θεωρείται ως «δεδομένη». Οι πληροφορίες από κυβερνητικές και κομματικές πηγές πληθαίνουν, κορυφαία στελέχη των Εργατικών τοποθετούνται πλέον ανοιχτά για την επόμενη ημέρα και ο Άντι Μπέρναμ , ο «βασιλιάς του βορρά», εμφανίζεται ως μονόδρομος για την διαδοχή. Την ίδια ώρα ωστόσο, σε χαμηλό έτους κινείται η στερλίνα.

Οι επενδυτές επικεντρώνονται επίσης στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι ομιλίες που έχουν προγραμματιστεί αργότερα μέσα στην ημέρα από την Πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ και τον επικεφαλής οικονομολόγο Φίλιπ Λέιν αναμένεται να προσφέρουν μια κρίσιμη εικόνα για τη νομισματική πορεία της τράπεζας.

Οι επενδυτές ανυπομονούν να δουν πώς σκοπεύουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να εξισορροπήσουν τις παρατεταμένες πληθωριστικές πιέσεις μετά την πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων που προκλήθηκε από τον πόλεμο, ειδικά τώρα που οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή έχουν δείξει σημάδια χαλάρωσης.

Ωστόσο, αυτή η χαλάρωση φαίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη. Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν ρεκόρ την περασμένη εβδομάδα, αφού η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη υπέγραψαν μια ιστορική ειρηνευτική συμφωνία που άνοιξε ξανά τα Στενά του Ορμούζ, γρήγορα όμως αυτή η αισιοδοξία και σαφήνεια μετατράπηκε σε σύγχυση, καθώς χθες Κυριακή παίχτηκε ένα ακόμα θρίλερ... εντυπώσεων, με τον Τραμπ να απειλεί το Ιράν και τις αντιπροσωπείες να διακόπτουν τις συζητήσεις τους.

Μεικτή εικόνα στην Ασία - Νέο ρεκόρ ο Nikkei 225

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού έκλεισαν με ανάμεικτα πρόσημα, με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei 225 να σημειώνει νέο ρεκόρ, σημειώνοντας άνοδο 1,55% και κλείνοντας τη συνεδρίαση στις 72.353,96 μονάδες. Ο Kospi της Νότιας Κορέας κέρδισε 0,69% στις 9.114,55 μονάδες.

Το στέμμα της πολυτιμότερης εισηγμένης στη Νότια Κορέα πήρε από τη Samsung η SK Hynix, σε ένα δυναμικό comeback για την εταιρείας κατασκευής τσιπ που πριν από δύο δεκαετίες παραλίγο να καταρρεύσει λόγω χρεών. Η μετοχή της μετρά κέρδη άνω του 340% φέτος, με τη χρηματιστηριακή της αξία να ξεπερνά της Samsung και της Micron στα 2.082,5 τρισ. γουόν (1,35 τρισ. δολάρια) σύμφωνα με το Reuters.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχωρεί 0,6% την τελευταία ώρα των συναλλαγών, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας σημείωσε άνοδο 2,39% στις 5.059,66 μονάδες.

Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,14% στις 8.816,10 μονάδες.