Λαγοκέφαλοι: Έρχεται επιδότηση των ψαράδων - Πάνω από 4,73 ευρώ το κιλό

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ελληνικές θάλασσες λόγω της αυξημένης παρουσίας λαγοκέφαλων που προκαλούν σοβαρά σε λουόμενους και αλιείες,

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ελληνικές θάλασσες λόγω της αυξημένης παρουσίας λαγοκέφαλων που προκαλούν σοβαρά σε λουόμενους και αλιείες,

Για το θέμα μίλησε σήμερα το πρωί στο Mega ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης ο οποίος γνωστοποίησε ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να επιδοτήσει τους Έλληνες ψαράδες για την αλίευση του συγκεκριμένου είδους.

«Εδώ και μήνες επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο το οποίο έχουμε υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε μία τιμή περισσότερη. Σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων, μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73€ δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο. Κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή. Θέλει και την έγκριση της Ευρώπης».

«Είναι ένα τοξικό ψάρι. Ως τοξικό ψάρι υπάρχουν κανονισμοί στη διαχείρισή του. Πρέπει να καταμετρηθεί, να μπει σε ειδικά ψυγεία και να πάει σε υψικάμινο για καύση», σημειώνει.

«Αν ασχοληθούν όλοι οι ερασιτέχνες και οι επαγγελματίες, σε ένα δυο χρόνια θα έχουμε φέρει τον πληθυσμό των λαγοκέφαλων σε τέτοιο σημείο που θα μπορεί η θάλασσα να τον διαχειριστεί», σημειώνει ο κ. Ζάβρας για το θέμα.