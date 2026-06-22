Καιρός: Θα φτάσει στη χώρα μας το ευρωπαϊκό κύμα καύσωνα;

Τα μελτέμια είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του καιρού, επηρεάζοντας κυρίως τα ανατολικά τμήματα της χώρας και το Αιγαίο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Τα μελτέμια είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του καιρού, επηρεάζοντας κυρίως τα ανατολικά τμήματα της χώρας και το Αιγαίο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ενώ η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία) αντιμετωπίζουν ένα ισχυρό και παρατεταμένο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που μπορεί να αγγίξουν τους 40-45°C, η Ελλάδα προστατεύεται από αυτούς τους βοριάδες.

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