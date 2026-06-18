Theon: Συμφωνία αποκλειστικότητας για την εξαγορά της γαλλικής HGH

Η HGH αποτελεί γαλλική εταιρεία με εξειδίκευση στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή ηλεκτρο-οπτικών και υπέρυθρων συστημάτων για αμυντικές και πολιτικές εφαρμογές.

Σε συμφωνία αποκλειστικότητας με την Carlyle Europe Technology Partners για την εξαγορά της Stéropès SAS, μητρικής εταιρείας της HGH Systèmes Infrarouges, προχώρησε η Theon International (Theon), με την αποτίμηση της συναλλαγής να διαμορφώνεται περίπου στα 300 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε, η HGH αποτελεί γαλλική εταιρεία με εξειδίκευση στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή ηλεκτρο-οπτικών και υπέρυθρων συστημάτων για αμυντικές και πολιτικές εφαρμογές. Ιδρύθηκε το 1982 και απασχολεί περισσότερους από 130 εργαζομένους, με σημαντικό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της να δραστηριοποιείται στην έρευνα και ανάπτυξη.

Σύμφωνα με την Theon, η εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική επέκτασης της εταιρείας στον τομέα των ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων για πλατφόρμες, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της με λύσεις που αφορούν την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (C-UAS), καθώς και εφαρμογές εντοπισμού και αναγνώρισης στόχων. Οι τεχνολογίες της HGH βασίζονται σε ιδιόκτητες λύσεις και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες δεν υπόκεινται σε περιορισμούς εξαγωγών ITAR.

Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς κινήσεων της Theon στον χώρο των αμυντικών ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων, όπως η εξαγορά της Kappa Optronics, η επένδυση στη ShockEOS, η επιλογή του συστήματος PHYLAX από τη Rheinmetall και η συνεργασία με τη Safran για την ανάπτυξη ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων για μη επανδρωμένα αεροπορικά συστήματα. Η εταιρεία εκτιμά ότι η ενσωμάτωση της HGH θα ενισχύσει τη δραστηριότητά της στον συγκεκριμένο τομέα, αυξάνοντας τόσο τα έσοδα όσο και την κερδοφορία που προέρχονται από ηλεκτρο-οπτικά συστήματα.

Παράλληλα, η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τη βιομηχανική παρουσία της Theon στη Γαλλία, χώρα την οποία η διοίκηση θεωρεί στρατηγικής σημασίας τόσο για τις εξαγωγικές της δραστηριότητες όσο και για την ανάπτυξη ερευνητικών δυνατοτήτων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, η Theon θα αποκτήσει το 100% της HGH. Ο πολλαπλασιαστής EV/EBITDA της συναλλαγής διαμορφώνεται περίπου στις 17 φορές προ συνεργειών, ενώ εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στις 10 φορές μετά την πλήρη αξιοποίηση των αναμενόμενων συνεργειών εντός τριών ετών. Η εταιρεία αναφέρει ότι η εξαγορά αναμένεται να έχει θετική επίδραση τόσο στο περιθώριο EBITDA όσο και στα κέρδη ανά μετοχή από το 2027.

Η HGH εμφανίζει ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 40 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2023 καταγράφει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 30%. Το περιθώριο EBITDA υπερβαίνει το 40%, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ανέρχεται σε περίπου 70 εκατ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η υφιστάμενη διοικητική ομάδα και τα βασικά στελέχη της HGH αναμένεται να παραμείνουν στις θέσεις τους, με στόχο τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας.

Η χρηματοδότηση της συναλλαγής θα καλυφθεί αρχικά μέσω προσωρινής χρηματοδότησης που έχει εξασφαλιστεί από την BNP Paribas και στη συνέχεια θα αναχρηματοδοτηθεί μέσω μακροπρόθεσμου δανεισμού, χωρίς να προβλέπεται νέα άντληση κεφαλαίων.

Σε δήλωσή του, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Theon, Κρίστιαν Χατζημηνάς, χαρακτήρισε τη συμφωνία επόμενο βήμα στην ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στη Γαλλία και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα των ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κόμβου αμυντικών ηλεκτρο-οπτικών τεχνολογιών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της HGH, Vincent Leboucher, ανέφερε ότι η συνεργασία με την Theon αναμένεται να διευρύνει τη διεθνή εμπορική παρουσία της εταιρείας και να δημιουργήσει νέες συνέργειες στην έρευνα και ανάπτυξη.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαβούλευσης με το συμβούλιο εργαζομένων της εταιρείας, καθώς και της λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων. Η υπογραφή της οριστικής σύμβασης αγοράς μετοχών αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα, ενώ η ολοκλήρωση της εξαγοράς τοποθετείται χρονικά στο τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Η HGH διαθέτει χαρτοφυλάκιο τεχνολογιών που αξιοποιεί εφαρμογές τεχνητής και επαυξημένης νοημοσύνης για την αυτόματη ανίχνευση και αναγνώριση απειλών σε μεγάλες αποστάσεις. Η εταιρεία δραστηριοποιείται διεθνώς, με τη διοίκηση και τις ερευνητικές της εγκαταστάσεις να βρίσκονται στη Γαλλία, εξυπηρετώντας πελάτες στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ