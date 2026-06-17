Έρευνα EY-Parthenon: Οι CEOs επικεντρώνονται σε κερδοφορία, AI και στρατηγικές συμφωνίες

Σύμφωνα με την έρευνα, οι CEOs αξιοποιούν τα διδάγματα από προηγούμενες κρίσεις, δίνοντας προτεραιότητα στην κερδοφορία, την ανθεκτικότητα και τη στοχευμένη ανάπτυξη.

Παρά την αυξημένη γεωπολιτική αστάθεια, οι CEOs εστιάζουν όλο και περισσότερο στην πειθαρχημένη ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και των στρατηγικών συναλλαγών. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ευρήματα που προκύπτουν από την πιο πρόσφατη έκδοση της τριμηνιαίας παγκόσμιας έρευνας CEO Outlook Survey της EY-Parthenon, του βραχίονα εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών της EY, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 1.200 διευθύνοντες συμβούλους από 21 χώρες.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι CEOs αξιοποιούν τα διδάγματα από προηγούμενες κρίσεις, δίνοντας προτεραιότητα στην κερδοφορία, την ανθεκτικότητα και τη στοχευμένη ανάπτυξη.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα αναδιαμορφώνει τις προτεραιότητες

Καμία έκπληξη δεν προκαλεί το γεγονός ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα έχει βρεθεί στο επίκεντρο της ατζέντας των CEOs, με περισσότερους από τους μισούς ερωτηθέντες (56%) της έρευνας να την αναγνωρίζουν ως τον «σημαντικότερο κίνδυνο» για τους επόμενους 12 μήνες. Το συγκεκριμένο ποσοστό είναι αυξημένο κατά 28 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025.

Από την έρευνα προκύπτει ότι ο αντίκτυπος είναι απτός, καθώς σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες (46%) δηλώνουν ότι αν συνεχιστεί το σοκ στις τιμές ενέργειας, η πίεση στους οργανισμούς τους θα είναι σημαντική. Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζουν ότι οι γεωπολιτικές μεταβολές μεταφράζονται σε λειτουργικό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο.

Ωστόσο, σε αντίθεση με προηγούμενες κρίσεις, οι CEOs φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίζουν τη σημερινή μακροοικονομική μεταβλητότητα ως αιτία για αναδίπλωση. Αντίθετα, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους, ενισχύουν την ανθεκτικότητα και προστατεύουν τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, όντες πιο επιλεκτικοί στις επενδύσεις τους.

Το 82% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι προτάσσουν τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη έναντι της ταχείας επέκτασης στην αγορά, ακολουθώντας ένα ξεκάθαρο μονοπάτι προς την κερδοφορία. Αυτή η ρεαλιστική στάση, οδηγεί τους επικεφαλής των επιχειρήσεων στο να δίνουν προτεραιότητα στη χρηματοοικονομική ευελιξία, τον εξορθολογισμό των λειτουργιών, την αξιοποίηση του ταλέντου, τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και την επένδυση σε ψηφιακές δυνατότητες και AI, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Η εστίαση μετατοπίζεται από την υιοθέτηση του AI στον πραγματικό αντίκτυπο

Ακόμα και αν οι σημερινές αποτιμήσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη αποδειχθούν άστοχες, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το AI είναι πραγματικά και, για αυτό, η αξιοποίησή του παραμένει σταθερή στρατηγική προτεραιότητα σε όλους τους κλάδους και τις γεωγραφικές περιοχές. Το 80% των CEOs που συμμετείχαν στην έρευνα της EY-Parthenon σκοπεύουν να αυξήσουν τις επενδύσεις σε AI το 2026, ενώ μόλις το 1% αναμένουν να μειώσουν τις δαπάνες φέτος. Μάλιστα, σχεδόν οι μισοί (48%) επιδιώκουν εξαγορές ή αποεπενδύσεις για να αποκτήσουν πρόσβαση σε τεχνολογία και δυνατότητες AI.

Οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι, πλέον, η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να έχει πραγματικό επιχειρησιακό αντίκτυπο σε τομείς που τροφοδοτούν την ανάπτυξη, όπως η δημιουργία αξίας για τον πελάτη (42%), η καινοτομία (40%), οι επιχειρησιακές λειτουργίες (41%) και η στρατηγική (41%). Την ίδια στιγμή, το 83% των συμμετεχόντων CEOs δηλώνουν αισιόδοξοι για τα επενδυτικά σχέδια της επιχείρησής τους σε αναδυόμενες τεχνολογίες.

Παρόλα αυτά, οι προκλήσεις παραμένουν, καθώς οι αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο μπορούν να περιορίσουν την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του AI. Το 30% των διευθύνοντων συμβούλων του δείγματος αναφέρουν ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η λειτουργική πολυπλοκότητα αυξάνεται, ενώ το 38% χαρακτηρίζουν τον κατακερματισμό και τον εξελισσόμενο χαρακτήρα των κανονιστικών ρυθμίσεων ως «εμπόδιο» για την αποτελεσματική κλιμάκωση του AI.

Η στρατηγική διαχείρισης ταλέντου αναπροσαρμόζεται

Παρά την ευρύτερη ανησυχία ότι το AI θα εκτοπίσει την ανθρώπινη εργασία, οι CEOs επιλέγουν να αναδιαμορφώνουν τις στρατηγικές αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου, με στόχο να «ξεκλειδώσουν» περισσότερη αξία και όχι να μειώσουν το προσωπικό. Ενώ σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες (99%) αναμένουν ότι το AI θα αλλάξει τη στρατηγική τους για την ανάπτυξη και τη διαχείριση ταλέντου τα τρία επόμενα χρόνια, μόνο ένας στους πέντε δηλώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε μείωση προσλήψεων. Σημειώνεται ότι, το συγκεκριμένο ποσοστό, σε αντίστοιχη έρευνα του 2024, έφτανε στο 46%.

Επομένως, αντί να αντιμετωπίζουν το AI ως εργαλείο αντικατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού, οι CEOs το αξιοποιούν για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης, με το 42% των ερωτηθέντων να αναμένουν επανειδίκευση (reskilling) και αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) για τους εργαζόμενους, και το 44% να επανασχεδιάζουν ενεργά ρόλους ώστε να συνδυάζουν ανθρώπινες δυνατότητες και δυνατότητες AI.

Ωστόσο, 20% των CEOs αναφέρουν ως κορυφαίες προκλήσεις σε επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου, τις περιορισμένες δεξιότητες σε AI και data και την ανεπαρκή ικανότητα της διοίκησης για τη διαχείριση αλλαγών που καθοδηγούνται από το AI. Η αντίληψη αυτή, ενισχύει την ανάγκη για επενδύσεις όχι μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στην ηγεσία, τις δεξιότητες και τα λειτουργικά μοντέλα.

Αποφάσεις χαρτοφυλακίου με οδηγό το AI και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική

Παρά το αβέβαιο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, οι CEOs συνεχίζουν να θεωρούν τις συναλλαγές ως κρίσιμο μοχλό μετασχηματισμού και ανάπτυξης. Ωστόσο, δίνουν έμφαση στη στρατηγική συνάφεια και στην ενίσχυση δυνατοτήτων, αντί για την επιδίωξη συναλλαγών μεγάλης κλίμακας. Στους επόμενους 12 μήνες, το 89% των ερωτηθέντων που σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές (Σ&Ε) εκτιμούν ότι η διάθεσή τους για συμφωνίες θα ενισχυθεί, ακόμη κι αν η δραστηριότητα γίνεται πιο επιλεκτική.

Τα στοιχεία της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ο κορυφαίος προορισμός για προγραμματισμένη δραστηριότητα Σ&Ε, ακολουθούμενες από την Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και τη Γερμανία.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι οι δυνατότητες AI διαμορφώνουν τον σχεδιασμό χαρτοφυλακίου και τις αποφάσεις κατανομής κεφαλαίου. Σχεδόν οι μισοί (48%) διευθύνοντες σύμβουλοι που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι η ενίσχυση δυνατοτήτων AI και τεχνολογίας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει τις αποφάσεις για εξαγορές ή αποεπενδύσεις.

Κατά τον επόμενο χρόνο, οι CEOs σχεδιάζουν να επιδιώξουν ενεργά ένα εύρος στρατηγικών συναλλαγών, με τους συμμετέχοντες να προχωρούν σε Σ&Ε (62%), να εστιάζουν σε στρατηγικές συμμαχίες (57%), να διερευνούν κοινοπραξίες (45%) και να αναμένουν να πραγματοποιήσουν αποεπενδύσεις (42%), καθώς αναδιαμορφώνουν το χαρτοφυλάκιό τους, ώστε να προσαρμόζονται με μεγαλύτερη ευκολία στις μεταβολές, παραμένοντας, ταυτόχρονα, προσηλωμένοι στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής της EY-Parthenon στην Ελλάδα, δήλωσε: «Παρά την έντονη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, οι CEOs εξακολουθούν να εστιάζουν στην ανάγκη για στοχευμένη ανάπτυξη και μετασχηματισμό. Αντιμετωπίζοντας την αστάθεια ως ένα δομικό χαρακτηριστικό του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στοχεύουν στην προσαρμοστικότητα και στην επιχειρησιακή συνέχεια. Την ίδια στιγμή, πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά εντείνει τη ζήτηση για εξοικείωση και εκπαίδευση, στοχεύοντας σε νέα εργαλεία και δυνατότητες που θα υποστηρίζουν την αύξηση της παραγωγικότητας και την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών τους. Παράλληλα, επικεντρώνονται σε στρατηγικές συμφωνίες και συναλλαγές, προσαρμόζοντας το χαρτοφυλάκιό τους, σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους».