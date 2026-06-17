Eurobank Equities: Η Alpha Bank παίρνει τη θέση της Πειραιώς στα top picks

Σε αναδιάρθρωση των κορυφαίων επιλογών της από το τραπεζικό γκρουπ προχωρά η Eurobank Equities προσθέτοντας την Alpha Bank στη θέση της Τράπεζας Πειραιώς.

Σε αναδιάρθρωση των κορυφαίων επιλογών της από το τραπεζικό γκρουπ προχωρά η Eurobank Equities προσθέτοντας την Alpha Bank στη θέση της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς εκτιμά ότι η σχέση ανάληψης ρίσκου-απόδοσης έχει καταστεί πιο ελκυστική για την Alpha μετά τη σχετική υποαπόδοση της μετοχής από τις αρχές του έτους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής, η Alpha Bank διαπραγματεύεται μόλις στις 1,17 φορές την ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) του 2026, έναντι περίπου 1,5 φορές για τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, ενώ έχει υποαποδώσει κατά περίπου 7% έναντι του εγχώριου τραπεζικού κλάδου από την αρχή του έτους. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι το αναμενόμενο χάσμα στην απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) αναμένεται να περιοριστεί στις περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες το 2026, από περίπου 6 μονάδες το 2024, και να υποχωρήσει κάτω από τις 3 μονάδες έως το 2028, με στήριξη από τις πρόσφατα ανακοινωθείσες εξαγορές.

Με τις Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς να διαπραγματεύονται πλέον σε γενικές γραμμές σε παρόμοια επίπεδα αποτίμησης, περίπου 1,5 φορές το P/TBV του 2026, η Alpha Bank παραμένει, σύμφωνα με τη Eurobank Equities, η σαφής εξαίρεση από πλευράς αποτίμησης. Η χρηματιστηριακή αναγνωρίζει ότι μέρος αυτού του discount δικαιολογείται από τη χαμηλότερη κερδοφορία, τους ασθενέστερους δείκτες ποιότητας ενεργητικού και τη μεγαλύτερη εξάρτηση από τη χονδρική χρηματοδότηση, που συνεπάγεται χαμηλότερη ευαισθησία στα επιτόκια. Ωστόσο, εκτιμά ότι οι παράγοντες αυτοί αποτυπώνονται πλέον σε μεγάλο βαθμό στην τρέχουσα αποτίμηση.

Στα σημερινά επίπεδα, η Eurobank Equities θεωρεί ότι τα περιθώρια περαιτέρω σχετικής υποαπόδοσης είναι περιορισμένα, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες σύγκλισης της αποτίμησης με εκείνη των ομοτίμων, καθώς βελτιώνεται η εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου, ενσωματώνονται οι εξαγοραζόμενες δραστηριότητες και περιορίζεται σταδιακά το χάσμα κερδοφορίας.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η στρατηγική συμμετοχή της UniCredit εξακολουθεί να προσφέρει ένα στοιχείο δυνητικών κινήσεων εξαγορών και συγχωνεύσεων, το οποίο δεν αντανακλάται στην τρέχουσα τιμή της μετοχής. Επιπλέον, το Investor Day στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης, δημιουργώντας περιθώρια αναβαθμίσεων σε σχέση με τις υφιστάμενες εκτιμήσεις της αγοράς.

Η Eurobank Equities επαναλαμβάνει τη σύσταση «buy» τόσο για την Alpha Bank όσο και για την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ διατηρεί τη θετική της στάση για το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, εκτιμώντας ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω συμπίεσης του ασφαλίστρου κινδύνου.