Χτυπούν την πόρτα των ελληνικών τραπεζών τα μεγάλα πορτοφόλια

Η επενδυτική βάση των ελληνικών τραπεζών διευρύνεται, με όλο και περισσότερους μεγάλους διαχειριστές από τις ανεπτυγμένες αγορές να κάνουν αισθητή πλέον την παρουσία τους. Discounts και διψήφιο growth λειτουργούν ως βασικά «γλυκαντικά». Αναβαθμίσεις πολλαπλών ταχυτήτων.

Μπορεί η επενδυτική βάση των ελληνικών τραπεζών να έχει διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ωστόσο στα διεθνή συνέδρια, όπου δίνουν το παρών οι διοικήσεις, αρχίζουν να κάνουν όλο και πιο αισθητή την παρουσία τους μεγάλοι διαχειριστές από την πλευρά των ανεπτυγμένων αγορών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, ξένοι θεσμικοί από την πλευρά των Capital, BlackRock, Wellington, Fidelity, μεταξύ άλλων, βολιδοσκοπούν πιο συστηματικά τις ελληνικές τράπεζες, εξέλιξη που αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των θέσεών τους προερχόταν από τα τμήματα που επενδύουν στις αναδυόμενες αγορές ή από παγκόσμιες στρατηγικές. Άλλωστε, στους περισσότερους διεθνείς οίκους οι στρατηγικές των τριών κατηγοριών - World, Developed και Emerging Markets - λειτουργούν διακριτά, με διαφορετικές επενδυτικές προσεγγίσεις και κριτήρια.

Την ίδια στιγμή, πληθώρα αμερικανικών funds, με έκθεση στις αναδυόμενες αγορές ή στα παγκόσμια χαρτοφυλάκια, τα οποία διατηρούν εδώ και χρόνια θέσεις στις ελληνικές τράπεζες, δεν εμφανίζονται διατεθειμένα να μειώσουν την παρουσία τους. Κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο κύμα τοποθετήσεων από τους μεγαλύτερους βραχίονες των ανεπτυγμένων αγορών.

Από την άλλη, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν αποκλείεται να υπάρξει εσωτερική αναδιάρθρωση θέσεων, εντός των ίδιων ομίλων διαχείρισης, με μεταφορά χαρτοφυλακίων από τα portfolios των διαχειριστών των αναδυόμενων αγορών προς αυτά των ανεπτυγμένων, με ενδεχόμενη περαιτέρω αύξηση θέσης. Πρόκειται, άλλωστε, για διαφορετικού μεγέθους «παίκτες», με διαφορετικά - και συνήθως αυστηρότερα - επενδυτικά κριτήρια.

Τα τρία «γλυκαντικά»

Ο συνδυασμός ελκυστικών αποτιμήσεων, υψηλής και επαναλαμβανόμενης μερισματικής απόδοσης και διψήφιου μέσου ρυθμού αύξησης των κερδών ανά μετοχή (πέριξ του 10%) αποτελεί το ιδανικό «γλυκαντικό» για την προσέλκυση διαχειριστών από μια μεγαλύτερη δεξαμενή κεφαλαίων.

Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2028, η πλειονότητα των ελληνικών τραπεζών εμφανίζει απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων που κινείται κοντά ή και υψηλότερα από τον μέσο όρο του κλάδου, ωστόσο εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount έναντι του ευρωπαϊκού μέσου. Οι τέσσερις συστημικές κινούνται στο 1,33x σε επίπεδο ενσώματης λογιστικής αξίας για το 2027, με το δίδυμο Εθνική - Eurobank να «ψηλώνει» το μέσο όρο και την Πειραιώς να έχει κλείσει το χάσμα, τη στιγμή που οι ευρωπαϊκές βρίσκονται πέριξ του 1,6x.

Παράλληλα, αποτελούν το ελκυστικότερο γκρουπ στην Ευρώπη σε όρους συνδυαστικής αύξησης ενσώματης λογιστικής αξίας και μέσης μέσης αύξησης μερίσματος ανά μετοχή, τόσο σε απόλυτους όρους όσο και σε όρους αποτίμησης.

Ευρύτερα, οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα μπορούσαν να συμπαρασύρουν υψηλότερα και τις ελληνικές, καθώς εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με σημαντικό discount έναντι της αγοράς. Συγκεκριμένα, αποτιμώνται στις 9,9 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, ήτοι περίπου 34% χαμηλότερα από την ευρύτερη αγορά. Ένα re - rating προς τις 11,4 φορές τα κέρδη θα περιόριζε το discount στο 20%, έναντι 15% πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, επίπεδο που θεωρείται απολύτως δικαιολογημένο δεδομένης της επιστροφής της κερδοφορίας των τραπεζών στα προ κρίσης επίπεδα, σύμφωνα με αναλυτές. Παράλληλα, η αποτίμηση αυτή παραμένει εντός του ιστορικού εύρους των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών (7,1x - 13,7x).

Αναβαθμίσεις, αλλά με διαφορετική ένταση...

Τα μηνύματα των διοικήσεων, σε συνδυασμό με το δυναμικό ξεκίνημα του έτους, έχουν οδηγήσει σταδιακά τους αναλυτές σε νέες αναβαθμίσεις. Ωστόσο, η προσέγγιση δεν είναι ενιαία, καθώς ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι αναλυτές ευθυγραμμίζονται με τους στόχους των διοικήσεων, σε άλλες εξακολουθούν να διατηρούν ένα περιθώριο ασφαλείας, αποφεύγοντας να προεξοφλήσουν εξαρχής την πλήρη επίτευξη των στόχων των business plans. Προτιμούν, με αυτό τον τρόπο να «κυνηγούν» την κερδοφορία, με διαδοχικές αναβαθμίσεις. Ωστόσο, όσο μεγαλύτερο μέρος των προσδοκιών ενσωματώνεται στις προβλέψεις των αναλυτών, τόσο περιορίζονται τα περιθώρια για περαιτέρω θετικές εκπλήξεις.

Από το τελευταίο «κύμα» αναθεωρήσεων, οι αναλυτές υιοθετούν πιο «επιθετική» στάση στις περιπτώσεις της Eurobank και της Πειραιώς, όπου σε αρκετές περιπτώσεις είτε υπερβαίνουν είτε ευθυγραμμίζονται με την καθοδήγηση των διοικήσεων, τόσο σε επίπεδο απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) όσο και σε άλλα πεδία. Ενδεικτικό είναι πως οι αναλυτές της Morgan Stanley από το γκρουπ των ευρωπαϊκών τραπεζών, αναμένουν ROTE στο 15,4% για την Πειραιώς, έναντι 15% περίπου που καθοδηγεί η τράπεζα για φέτος, ενώ βρίσκονται ουσιαστικά στην ίδια γραμμή για το 2028, στο 16,4% έναντι 16,5%. Ελαφρώς υψηλότερα έχει τοποθετηθεί ο πήχης και για τη Eurobank, με εκτίμηση για ROTE 16,2% φέτος έναντι περίπου 16% σε επίπεδο καθοδήγησης και 16,9% για το 2028 έναντι περίπου 17%.

Στον αντίποδα, αρκετά πιο συντηρητική είναι η προσέγγιση των αναλυτών στην περίπτωση της Εθνικής. Αν και οι εκτιμήσεις τους κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με την καθοδήγηση της διοίκησης για φέτος, με ROTE κοντά στο 15%, για το 2028 παραμένουν αισθητά χαμηλότερα από το περίπου 17% που προβλέπει η τράπεζα, τοποθετώντας την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 16,3%.