Gen Z: Τα ψυχικά προβλήματα έχουν διπλασιαστεί στους νέους την τελευταία δεκαετία

Νέα βρετανική μελέτη αναδεικνύει την έξαρση, που καταγράφουν τα ψυχικά προβλήματα στις νέες και τους νέους της Gen Z.

Νέα βρετανική μελέτη αναδεικνύει την έξαρση, που καταγράφουν τα ψυχικά προβλήματα στις νέες και τους νέους της Gen Z. Σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου University College London, που διεξήγαγαν τη μελέτη, το 22% των νέων της Gen Z στη Μ. Βρετανία αναφέρουν ότι έχουν κάποια μακροχρόνια ψυχική διαταραχή στην ηλικία των 20-23 ετών. Το ποσοστό αυτό είναι διπλάσιο σε σύγκριση με τους millennials, που αναφέρουν κάποιο ψυχικό πρόβλημα μόνο σε ποσοστό 10%, σε παρόμοια ηλικία.

Ποιες και ποιοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο

Εξετάζοντας τα ποσοστά ψυχικής ασθένειας σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, το 28% της Gen Ζ αναφέρει υψηλά επίπεδα άγχους και το 21% παρουσιάζει καταθλιπτικά συμπτώματα στην ηλικία των 23 ετών. Η μελέτη διαπιστώνει επίσης ότι οι γυναίκες, οι νέοι ενήλικες από φτωχότερα κοινωνικά στρώματα και όσοι προέρχονται από ομάδες μειονοτήτων διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο για ψυχικές παθήσεις.

Ερευνητές από το Κέντρο Διαχρονικών Μελετών του Πανεπιστημίου UCL ανέλυσαν δεδομένα από σχεδόν 10.000 άτομα που γεννήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο την περίοδο 2000-2002. Στην ηλικία των 23 ετών, οι συμμετέχοντες στη μελέτη απάντησαν σε μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με την ψυχική τους υγεία. Η ερευνητική ομάδα συνέκρινε αυτά τα δεδομένα σχετικά με τα ποσοστά ψυχικής ασθένειας με προηγούμενες αναφορές που ελήφθησαν από τα ίδια άτομα στην ηλικία των 17 ετών.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τα δεδομένα ψυχικής υγείας του 2015 από άτομα που ανήκουν στην γενιά των millennials όταν ήταν 25 ετών για να δουν εάν οι ψυχολογικές δυσκολίες έχουν μεταβληθεί μεταξύ των γενεών. Μεταξύ του τέλους της εφηβείας και των αρχών της δεκαετίας των 20 ετών, το ποσοστό των νέων που ανέφεραν μακροχρόνια ψυχική πάθηση έχει αυξηθεί κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες (8% έναντι 22%).

Τα υψηλά επίπεδα ψυχολογικής δυσφορίας έχουν αυξηθεί κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες (16% έναντι 21%). Επιπλέον, οι γυναίκες έχουν χειρότερη ψυχική υγεία από τους άνδρες. Το 25% των γυναικών αναφέρουν υψηλά επίπεδα ψυχολογικής δυσφορίας σε σύγκριση με το 17% των ανδρών, και το 28% των γυναικών αναφέρουν μακροχρόνια ψυχική πάθηση σε σύγκριση με το 15% των ανδρών.

Οι νεαροί ενήλικες από φτωχότερα κοινωνικά στρώματα και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι πιο πιθανό να έχουν υψηλά επίπεδα ψυχολογικής δυσφορίας σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους που βρίσκονταν σε πλεονεκτική θέση (28% έναντι 19%). Επίσης, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μακροχρόνιων ψυχικών παθήσεων (27% έναντι 20%). Παράλληλα, διπλάσιοι νέοι με ιδιαίτερες σεξουαλικές προτιμήσεις αναφέρουν υψηλά επίπεδα ψυχολογικής δυσφορίας (40% έναντι 17%) και μακροχρόνια ψυχική πάθηση (46% έναντι 17%) σε σχέση με τους ετεροφυλόφιλους συνομηλίκους τους.

Οι αναφορές αυτοτραυματισμού έχουν μειωθεί (23% έναντι 20%) από την ηλικία των 17 ετών και άνω, αλλά οι σοβαρές συνέπειες εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της ζωής των νέων. Συνολικά περίπου ένας στους 10 νέους αναφέρει απόπειρα αυτοκτονίας μέσω αυτοτραυματισμού.

Τι λέει ο ειδικός

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Ντομινίκ Κέλι από το Κέντρο Διαχρονικών Μελετών του UCL, δήλωσε: «Η τελευταία έρευνα σχετικά με τη ζωή της Gen Ζ δείχνει ότι η σημερινή γενιά των νεαρών ενηλίκων αναφέρει αυξημένα προβλήματα ψυχικής υγείας σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές. Διαπιστώνουμε ότι πολλά από τα προβλήματα τους έχουν επιδεινωθεί από τα τέλη της εφηβείας. Βλέπουμε επίσης εντυπωσιακές διαφορές για τους νέους ενήλικες που μεγάλωσαν σε πιο αδύναμες οικονομικά οικογένειες και για τα άτομα με ιδιαίτερες σεξουαλικές προτιμήσεις - υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις για την υποστήριξη αυτών των δυνητικά ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η νεαρή ενήλικη ζωή είναι μια κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη και την εμφάνιση προβλημάτων ψυχικής υγείας, καθώς οι νέοι ενήλικες συνήθως εγκαταλείπουν την εποπτεία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των σπιτιών τους (αν και λιγότερο από ό,τι στις προηγούμενες γενιές) και ξεκινούν ανεξάρτητη ζωή. Η υγεία στην μετεφηβική ηλικία σηματοδοτεί επίσης μια σημαντική μετάβαση στο σύστημα υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου».

Το κενό της μετάβασης από την παιδιατρική φροντίδα στα νοσοκομεία για ενήλικους

Παράλληλα ο Δρ. Ντομινίκ Κέλι επισημαίνει πως: «Η υποστήριξη που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες πολλών νέων από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (CAMHS) σταματά στην ηλικία των 18 ετών, αφήνοντας πολλούς χωρίς την καθοδήγηση που μπορεί να χρειάζονται. Αυτό το κενό θα μπορούσε να καλυφθεί με την αύξηση των συνεργασιών μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας και ανώτερης εκπαίδευσης και των Ομάδων Υποστήριξης Ψυχικής Υγείας του του βρετανικού ΕΣΥ (NHS). Η δέσμευση της κυβέρνησης να αυξήσει τις δαπάνες για την ψυχική υγεία, εκτός από την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία για τη μείωση της κοινωνικής απομόνωσης, θα μπορούσε επίσης να είναι επωφελής. Επιπλέον, η δημιουργία υποστήριξης υγείας ειδικά για άτομα ηλικίας 18 έως 25 ετών θα μπορούσε να αποτελέσει μια τολμηρή νέα στρατηγική. Ενδέχεται να χρειαστούν ολιστικές προσεγγίσεις που δεν βασίζονται σε οριζόντιες λύσεις (ίδιες για όλους) για τα προβλήματα ψυχικής υγείας, οι οποίες θα ευθυγραμμίζονται με τις δεσμεύσεις του βρετανικού ΕΣΥ (NHS) για εξατομικευμένη προσέγγιση στην υγειονομική περίθαλψη».