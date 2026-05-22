Λίβανος: Νεκροί δύο άντρες από ισραηλινά πυρά

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σκότωσε δυο άνδρες στον νότιο Λίβανο, κοντά στα σύνορα των δυο χωρών.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σκότωσε δυο άνδρες στον νότιο Λίβανο, κοντά στα σύνορα των δυο χωρών.

Οι «ένοπλοι κινούνταν κατά τρόπο ύποπτο μερικές εκατοντάδες μέτρα από την ισραηλινή επικράτεια», ανέφερε μέσω Telegram.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται στη θεωρία από τη 17η Απριλίου, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να δρα στον Λίβανο, όπου λέει πως πολεμά το κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

Στους βομβαρδισμούς και στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού από τη 2η Μαρτίου, όταν ξανάρχισε ο πόλεμος Ισραήλ-Χεζμπολά, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3.089 άνθρωποι στη χώρα αυτή, ανάμεσά τους 116 διασώστες ή μέλη του υγειονομικού προσωπικού, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό, που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη.

Στην άλλη πλευρά, το Ισραήλ καταμετρά 22 θανάτους στις τάξεις του στρατού, κατά επίσημα δεδομένα.