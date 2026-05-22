Ο Άρειος Πάγος εξετάζει την αναίρεση της αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας έχει ήδη δώσει παραγγελία στον Αντεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη να ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά με το οποίο άναψε το «πράσινο φως» για την αποφυλάκιση του αρχιτρομοκράτη Γιωτόπουλου.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η απόφαση του κ. Λογοθέτη αναμένεται άμεσα.

Πάντως, σύμφωνα με την ποινική νομοθεσία, οι πολυισοβίτες αποφυλακίζονται έπειτα από 25 χρόνια πραγματικής έκτισης της ποινής τους. Δηλαδή, ο Α. Γιωτόπουλος κανονικά θα αποφυλακιζόταν περίπου σε ένα χρόνο.

Ο 82χρονος Α. Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε έπειτα από 24 χρόνια κράτησης και ήταν η 5η κατά σειρά προσπάθειά του, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών, του δικαστικού συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο δικαστικό συμβούλιο του Εφετείου.