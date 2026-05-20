Ε-65: Υπό κατασκευή τα τελευταία 46 χλμ προς Εγνατία Οδό - 136 χλμ ήδη σε κυκλοφορία

Newsroom
Σήμερα σε κυκλοφορία βρίσκονται 136 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και Α/Κ Καλαμπάκας.

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ, έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ περίπου.

Διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα.

Υπό κατασκευή, βρίσκονται τα τελευταία 46 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου, στο Βόρειο Τμήμα, που ξεκινούν από τον Α/Κ Καλαμπάκας και θα φθάνουν έως και την Εγνατία Οδό δυτικά των Γρεβενών και πρόκειται να δοθούν σε κυκλοφορία το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία Απριλίου 2026, η κατασκευαστική πρόοδος του βόρειου τμήματος, βρίσκεται στο 95,01%.

Πιο αναλυτικά:

  • Σήραγγες: 99,92%
  • Γέφυρες: 99,54%
  • Ασφαλτικά: 85,57%
  • Χωματουργικά: 99,84%

