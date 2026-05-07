Το 1+1 της Εθνικής με Allianz

Τι επιδιώκει η Εθνική μέσω της πολυεπίπεδης κυοφορούμενης συμφωνίας με την Allianz. Η «ακτινογραφία» της ασφαλιστικής και ο κρυφός «άσσος» των αμοιβαίων.

Μετά από μήνες διεργασιών και αξιολόγησης από την Barclays, που κράτησαν σε αναμονή την αγορά, η Εθνική φαίνεται να καταλήγει στην Allianz ως στρατηγικό εταίρο στο bancassurance, σε μια συμφωνία με ευρύτερες προεκτάσεις για το τραπεζοασφαλιστικό και το wealth - asset management οικοσύστημα της τράπεζας.

Η συναλλαγή αναμένεται να δομηθεί γύρω από την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού περίπου 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη - από τη μητρική Allianz SE - σε συνδυασμό με μακροχρόνια αποκλειστική συνεργασία bancassurance για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Η απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην ασφαλιστική δεν συνεπάγεται σοβαρή ανάλωση κεφαλαίου για την ΕΤΕ. Η τράπεζα «σφύζει» από κεφάλαια, ενώ έλαβε και 62,4 εκατ. ευρώ από την πώληση του 9,99% της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Πειραιώς, προσθέτοντας επιπλέον βαθμούς ελευθερίας ως προς το τίμημα της συναλλαγής.

Με την υπογραφή των νέων συμβάσεων αναμένεται να ανακοινωθεί και upfront fee για τη μακροχρόνια συνεργασία, με την ΕΤΕ να αποκτά παράλληλα πρόσβαση στο ισχυρό διεθνές brand της Allianz στους τομείς των ασφαλίσεων και του wealth management.

Πρώτη κίνηση αλλαγής του «μείγματος» εσόδων

Η συμφωνία με την Allianz δύναται να αποτελέσει αφετηρία επαναπροσδιορισμού των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Εθνικής. Και αυτό διότι στον αρκετά συντηρητικό και στενό σε πρότυπα ανάπτυξης, σχεδιασμό, η διοίκηση της τράπεζας (όπως και οι υπόλοιπες συστημικές πλην της πιο εξωστρεφούς Eurobank) αναζητά ευκαιρίες σε κλάδους και αγορές, που να προσδίδουν και μια νότα διαφοροποίησης και αξίας.

Βασικοί παράμετροι του αφηγήματός της είναι η ισχυρή πιστωτική επέκταση, που έρχεται κυρίως από Ελλάδα και δευτερευόντως από τη συμμετοχή σε κοινοπρακτικά σχήματα χορηγήσεων ξένων εταιρειών - projects, η φθηνή καταθετική βάση και το payout που έχει «γιγαντωθεί» στο 86% πλέον (με ανάλωση πλεονάζοντος κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ για buyback) από 35% πριν δύο χρόνια.

Ωστόσο, ένα πρώτο ζήτημα το οποίο επιδιώκει να επιλύσει η Εθνική είναι η αναδιαμόρφωση του «μείγματος» εσόδων και ο περιορισμός της υψηλής εξάρτησης από τα επιτόκια, μέσω της ενδυνάμωσης των πυλώνων του wealth - asset management και του bancassurance. Κατά το 2023, η Εθνική είχε την υψηλότερη ποσόστωση καθαρών εσόδων από τόκους σε συνολικά οργανικά έσοδα, ήτοι στο 83%, περιορίζοντας το μερικώς τα επόμενα χρόνια. Για το 2026, αναλυτές αναμένουν μια ήπια αποκλιμάκωση στο 76,5% περίπου, με την Εθνική να διατηρεί και πάλι τα πρωτεία έναντι των υπολοίπων (μέσος όρος στο 72,5%). Συνεπώς, η σύμπραξη με την Allianz θα εισφέρει σημαντικά στο σκέλος των προμηθειών, ανοίγοντας πολλαπλές συνέργειες, πέραν των στενών ορίων του χώρου των ασφαλίσεων.

Πίεση σε κλάδο Ζωής, «σωσίβιο» τα επενδυτικά έσοδα

Σε επίπεδο μεγεθών, η ασφαλιστική εμφάνισε ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους 444,5 εκατ. ευρώ το 2025, εκ των οποίων 120,3 εκατ. ευρώ αφορούν τον κλάδο Ζωής (συμπεριλαμβανομένων Unit Linked) και 324,2 εκατ. ευρώ σε ασφαλίσεις κατά ζημιών. Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώνονταν σε 1,397 δισ. ευρώ, με τα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε περίπου 239 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας μια επαρκώς κεφαλαιοποιημένη βάση.

Ωστόσο, το λειτουργικό αποτέλεσμα στον κλάδο Ζωής ανήλθε το 2025 σε -7,8 εκατ. ευρώ (έναντι 3 εκατ. ευρώ το 2024), κυρίως, λόγω των αυξημένων ζημιών στον κλάδο υγείας, τόσο στα μακροχρόνια ατομικά όσο και στα ομαδικά συμβόλαια και από έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία όπως η απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων και έξοδα αναδιοργάνωσης. Σε όρους κερδοφορίας, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2,5 εκατ. ευρώ, με τα έσοδα από επενδύσεις να σώζουν την παρτίδα καθώς ανήλθαν σε 25,5 εκατ. ευρώ (από 24,7 εκατ.) υποστηριζόμενα κυρίως από έσοδα από τόκους και απόσβεση χρεογράφων.

Το δεύτερο κενό που καλύπτει μέσω Allianz...

Επιπλέον, το γεγονός ότι η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη ελέγχει το 100% της Allianz ΑΕΔΑΚ προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στη συναλλαγή, αυτή της διαχείρισης κεφαλαίων. Η τράπεζα δύναται να αποκτήσει έμμεση έκθεση σε μια δραστηριότητα που συνδέεται με επαναλαμβανόμενα μη επιτοκιακά έσοδα και υστερεί στον τρόπο και το μοτίβο ανάπτυξης αλλά και σε επίπεδο προϊόντικής γκάμας.

Στρατηγικά - οργανικά δεν έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο πεδίο του wealth – asset management και υπό αυτό το πρίσμα, η τράπεζα βολιδοσκοπεί παράλληλα την αγορά του private banking σε Δυτική Ευρώπη. Με αυτό τον τρόπο θα αποκτήσει πρόσβαση σε ένα ισχυρό ξένο πελατολόγιο, θα αναβαθμίσει την προϊόντική της γκάμα υπό μια νέα διευθυντική ομάδα στην «πυραμίδα» της που θα ενδυναμώσει το εγχώριο κανάλι.

Αν και τον τελευταίο ένα χρόνο διαφαίνεται μια χαραμάδα αισιοδοξίας, καθώς η τράπεζα εκμεταλλεύτηκε το συντηρητικό προφίλ του πελατολογίου της και το «ρεύμα» σε target maturity, προωθώντας μαζικά ομολογιακά προϊόντα, η υποαπόδοση παραμένει. Κατά το 2025, η Εθνική αύξησε τα έσοδα από προμήθειες από επενδυτικά προϊόντα και bancassurance στα 67 εκατ. ευρώ (+21 εκατ. ευρώ από επενδυτικά προϊόντα), έναντι 47 εκατ. ευρώ το 2024, με την ποσόστωση στο σύνολο των εσόδων από προμήθειες να διαμορφώνεται στο 14,3% από 11%. Οι προμήθειες προς μέσο ενεργητικό αυξήθηκαν ελαφρώς στις 61 μονάδες βάσης κατά το περσινό έτος, έναντι 58 μονάδων βάσης στο φινάλε του 2024, αλλά το χάσμα απόδοσης έναντι του ανταγωνισμού διευρύνεται.

Το μεγαλύτερο βάρος του ενεργητικού της Εθνικής ΑΕΔΑΚ «σηκώνουν» τα ομολογιακού τύπου αμοιβαία. Στις αρχές του 2025, κάλυπταν το 81,18% του ενεργητικού της, ποσοστό που «ψήλωσε» περαιτέρω, φτάνοντας σχεδόν στο 83,17% στα τέλη Απριλίου, τη στιγμή που μόλις το 11,7% καλύπτουν σωρευτικά τα μεικτά και μετοχικά αμοιβαία.

Με αυτό το δεδομένο, η Allianz ΑΕΔΑΚ έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά ως προς την προϊοντική αρχιτεκτονική και τη σύνθεση κεφαλαίων υπό διαχείριση. Και αυτό διότι το 52,8% του μείγματος αμοιβαίων της είναι μετοχικά, πεδίο στο οποίο υστερεί η ΕΤΕ, και ακολουθούν τα μεικτά στο 25,19%. Η εταιρεία διαθέτει πάνω από 1,2 δισ. ευρώ σε κεφάλαια υπό διαχείριση και με περισσότερους από 15.000 πελάτες και διαχειρίζεται τοπικά 16 αμοιβαία (περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση 193 εκατ. ευρώ) και να αντιπροσωπεύει 22 Α/Κ της Pimco και της Allianz Global Investors Company (περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση 55,6 εκατ ευρώ).