Νέο νομοσχέδιο αλλάζει το μισθολογικό status των εργαζόμενων - Do & Dont's για εργοδότες

Αν τα στοιχεία δείξουν ότι υπάρχει μισθολογική διαφορά ίση ή μεγαλύτερη του 5% και δεν υπάρχει αντικειμενική εξήγηση, ο εργοδότης υποχρεούται να διορθώσει τη διαφορά.

Περιθώριο έως τις 7 Ιουνίου 2026 έχουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ και ως εκ τούτου και η Ελλάδα, προκειμένου να ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία την Οδηγία 2023/970 για τη διαφάνεια των μισθών. Το εύρος των αμοιβών δεν θα είναι πλέον δευτερεύον θέμα αλλά βασική υποχρέωση για τους εργοδότες, και θα πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα στην αγγελία πρόσληψης. Με τον τρόπο αυτό οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τι προσφέρει η εταιρεία, αποφεύγοντας να μπαίνουν σε πολύωρες διαδικασίες αξιολόγησης χωρίς να έχουν σαφή εικόνα για το οικονομικό σκέλος της θέσης.

Παράλληλα θα πρέπει να εξαλειφθούν οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών που εκτελούν όμοια εργασία. Τα κριτήρια καθορισμού της αμοιβής και της επαγγελματικής εξέλιξης θα πρέπει να είναι πλέον αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο.

«Φέρνουμε ένα νομοσχέδιο μετά από ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά στο ζήτημα της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία, η οποία οδηγία προβλέπει βασικά δύο άξονες: Νέες υποχρεώσεις πριν από την πρόσληψη κάποιου και νέες υποχρεώσεις μετά την πρόσληψη» δήλωσε χθες στο ΕΡΤnews η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως. «Υπάρχει μισθολογικό χάσμα. Υπάρχουν οι ίδιες θέσεις εργασίας στις οποίες ένας άντρας που δουλεύει, σε όμοια θέση εργασίας με μια γυναίκα, αμείβεται περισσότερο κατά περίπου 13% στην Ελλάδα. Εάν υπάρχει υποψία μισθολογικής απόκλισης, ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία» τόνισε.

Αναγραφή μισθού στις αγγελίες πρόσληψης

Ο μισθός είναι ίσως η σημαντικότερη παράμετρος που εξετάζει κάποιος για να αποφασίσει εάν θα δεχθεί μία θέση εργασίας ή ακόμα και εάν θα απαντήσει σε μια αγγελία για δουλειά. Όμως οι εταιρείες σπάνια αναγράφουν την αμοιβή στις αγγελίες τους. Τις περισσότερες φορές, οι αγγελίες αρκούνται σε φράσεις όπως «μισθός ανταγωνιστικός» ή «ανάλογα με την προϋπηρεσία».

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, που δρομολογεί το υπουργείο Εργασίας για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/970, πριν από την πρόσληψη οι εργοδότες:

υποχρεούνται να αναγράφουν το αρχικό επίπεδο αμοιβής ή το εύρος της είτε μέσα στην αγγελία είτε πριν από τη συνέντευξη

απαγορεύεται να ζητούν πληροφορίες για τις προηγούμενες αποδοχές του υποψηφίου.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας, οι εργαζόμενοι αποκτούν τα εξής βασικά δικαιώματα:

να γνωρίζουν τα κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζεται ο μισθός τους και η μισθολογική τους εξέλιξη,

να γνωστοποιούν το μισθό τους για σκοπούς που σχετίζονται με τη διαφύλαξη της ίσης αμοιβής, καθώς η Οδηγία απαγορεύει ρητά συμβατικούς όρους που επιβάλλουν μισθολογική μυστικότητα.

Οι εργοδότες δεν θα μπορούν πλέον να ζητούν από τους υποψηφίους πληροφορίες για το μισθολογικό τους ιστορικό, με στόχο να μην αναπαράγονται ανισότητες που πηγάζουν από προηγούμενους μισθούς.

Ίσες αμοιβές αντρών - γυναικών

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση δημοσίευσης στοιχείων για:

•⁠ ⁠το μισθολογικό χάσμα ανδρών-γυναικών

•⁠ ⁠το μισθολογικό χάσμα στα bonus

•⁠ ⁠το διάμεσο μισθολογικό χάσμα

•⁠ ⁠το μισθολογικό χάσμα ανά κατηγορία εργαζομένων.

Αν τα στοιχεία δείξουν ότι υπάρχει μισθολογική διαφορά ίση ή μεγαλύτερη του 5% και δεν υπάρχει αντικειμενική εξήγηση, ο εργοδότης υποχρεούται να διορθώσει τη διαφορά αναμορφώνοντας την μισθολογική δομή της επιχείρησης.

Do & Dont's

Οι υποψήφιοι για εργασία έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν από τον μελλοντικό εργοδότη πληροφορίες σχετικά με:

την αρχική αμοιβή ή το εύρος της, με βάση αντικειμενικά, ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια, που πρέπει να καθορίζεται για τη συγκεκριμένη θέση και

κατά περίπτωση, τις σχετικές διατάξεις της συλλογικής σύμβασης που εφαρμόζει ο εργοδότης σε σχέση με τη θέση.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται τεκμηριωμένη και διαφανής διαπραγμάτευση σχετικά με τις αμοιβές, όπως σε δημοσιευμένη προκήρυξη κενής θέσης εργασίας, πριν από τη συνέντευξη για τη θέση εργασίας ή με άλλο τρόπο.

Ο εργοδότης δεν υποβάλλει ερωτήσεις στους αιτούντες σχετικά με το μισθολογικό ιστορικό τους κατά τη διάρκεια των τωρινών ή των προηγούμενων εργασιακών τους σχέσεων.

Οι εργοδότες διασφαλίζουν ότι οι προκηρύξεις κενών θέσεων εργασίας και οι τίτλοι εργασίας χαρακτηρίζονται από ουδετερότητα ως προς το φύλο και ότι οι διαδικασίες πρόσληψης καθοδηγούνται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, προκειμένου να μην υπονομεύεται το δικαίωμα ίσης αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εργοδοτών με την Οδηγία, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν πρόστιμα που θα μπορούσαν να συνδέονται με τον ακαθάριστο ετήσιο κύκλο εργασιών του επιχειρήσεων ή με το συνολικό κόστος μισθοδοσίας τους.