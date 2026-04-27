Η Σκλαβενίτης επεκτείνει την παρουσία της στα έτοιμα γεύματα - Νέο κατάστημα Food to Go στους Αμπελόκηπους

Εντατικοποιούνται τα σχέδια του ομίλου Σκλαβενίτης στον χώρο του έτοιμου φαγητού. Μόλις την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο πιλοτικό κατάστημα Food to Go, επί των οδών Έβρου 54 και Ποντοηράκλειας 1 στους Αμπελόκηπους. Πρόκειται για το δεύτερο κατάστημα Food to Go του λιανεμπορικού ομίλου, το οποίο άνοιξε έναν περίπου μήνα μετά την «πρεμιέρα» του νέου concept στο Σύνταγμα.

Το κατάστημα στους Αμπελόκηπους - όπως ακριβώς και το κατάστημα στο Σύνταγμα - διαθέτει έτοιμα φαγητά, σαλάτες, σάντουιτς, σφολιατοειδή, σνακ και ροφήματα, σε ατομικές συσκευασίες και σε προσιτές, σύμφωνα με την εταιρεία, τιμές. Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο καταστημάτων, σχεδιασμένο να εξυπηρετεί τον σύγχρονο τρόπο ζωής, με ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Παρασκευή 08:00 - 21:00 και το Σάββατο 08:00 - 20:00.

Το νέο concept και η μεγάλη επένδυση

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, τα «Σκλαβενίτης Food to Go» αποτελούν επί της ουσίας μετεξέλιξη της αλυσίδας μαγειρευτού φαγητού «Σπιτική Κουζίνα» που εξαγόρασε ο όμιλος Σκλαβενίτης το περασμένο καλοκαίρι, επιβεβαιώνοντας περίτρανα πως ο κλάδος των έτοιμων γευμάτων αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του τα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζεται εδώ ότι το δίκτυο των 20 και πλέον καταστημάτων της αλυσίδας έκλεισε στις 31 Οκτωβρίου 2025 προκειμένου να αναζητηθεί το νέο concept λειτουργίας του. Το νέο concept βρέθηκε και πλέον επανασυστήνεται στο καταναλωτικό κοινό.

Με την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση ο market leader της αγοράς «μπαίνει» με ακόμη μεγαλύτερες αξιώσεις στη μαζική εστίαση και δη στο σπιτικό φαγητό, ανεβάζοντας στα ύψη τον ανταγωνισμό με τους έτερους «παίκτες» του κλάδου, καθώς αλλάζει στρατηγικά τους όρους του παιχνιδιού. Το φιλόδοξο πλάνο της Σκλαβενίτης στον χώρο του έτοιμου μαγειρευτού επικεντρώνεται σε ένα μεγάλο project.

Πρόκειται για τη νέα μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων που κατασκευάζει ο όμιλος Σκλαβενίτης στη Μαγούλα. Τη μονάδα παραγωγής κατασκευάζει η AVAX στους χώρους της Μανδράλ Ακίνητα Αποθηκεύσεων Μονοπρόσωπη ΑΕ, στην απόκτηση των οποίων προχώρησε η Σκλαβενίτης τον Ιούλιο του 2024 μέσω της θυγατρικής της, της Γλάρος.

Με το που αποκτήθηκε δε από τον μεγαλύτερο λιανεμπορικό όμιλο της χώρας η «Μανδράλ Ακίνητα Αποθηκεύσεων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», μετονομάστηκε σε «ΑΥΡΑ Παραγωγή Γευμάτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», με στόχο να δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή έτοιμων γευμάτων.

Κατά τις πληροφορίες, η νέα μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων, όταν θα ξεκινήσει τη λειτουργία της, αναμένεται να παράγει σε ημερήσια βάση έως και 250.000 μερίδες έτοιμου φαγητού, οι οποίες θα διανέμονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα απασχολεί περίπου 300 εργαζομένους, ενώ το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να σχεδιάζεται να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια. Η λειτουργία του εργοστασίου εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει εντός του β' εξαμήνου του 2026.

Πέραν της ενίσχυσης της θέσης του στον κλάδο του έτοιμου φαγητού, ο μεγαλύτερος λιανεμπορικός όμιλος της χώρας, με πωλήσεις ρεκόρ ύψους 5,56 δισ. ευρώ το 2024, δρομολογεί σημαντικές επενδύσεις σε έργα και υποδομές. Το επενδυτικό πλάνο του ομίλου Σκλαβενίτης προσεγγίζει τα 350 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2026-2027.