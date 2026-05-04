Εθνική Τράπεζα: Άσκησε το call option για ομολογίες αξίας £200 εκατ.

Το υφιστάμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των Ομολογιών ανέρχεται στο ποσό των £30.934.000.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει στους επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014 για τη χειραγώγηση της αγοράς (MAR) και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, ότι έχει ασκήσει το δικαίωμα αγοράς (call option) σε σχέση με το σύνολο των ανεξόφλητων Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) συνολικού ποσού £200.000.000 που λήγουν στις 2 Ιουνίου 2027 (XS2562483441) (οι Ομολογίες) και έχουν εκδοθεί την 2α Δεκεμβρίου 2022 υπό το €5.000.000.000 Global Medium Term Note Πρόγραμμα του Εκδότη (το Πρόγραμμα). Οι Ομολογίες θα αποπληρωθούν στην ονομαστική τους αξία όπως προβλέπεται στον Όρο 10.3 των Ομολογιών. Δεδουλευμένοι αλλά μη εισέτι καταβληθέντες τόκοι θα καταβληθούν όπως ορίζουν οι όροι των Ομολογιών.

Σύμφωνα με τον όρο 10.12, ο Εκδότης έχει εξασφαλίσει την συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται από την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL Requirements), όπως ορίζονται στους Όρους, προκειμένου να αποπληρώσει τις Ομολογίες, πριν την άσκηση του δικαιώματος αγοράς.