Η απόφαση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ «δεν στρέφεται εναντίον κανενός»

Η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+ δεν στρεφόταν εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπούσε στο να υπηρετήσει εθνικά συμφέροντα, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Εταιρίας Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι (ADNOC), Sultan Al Jabar.

Η πλούσια σε πετρέλαιο χώρα του Κόλπου αποχώρησε από την ομάδα την 1η Μαΐου, διευρύνοντας το «ρήγμα» με τη γειτονική Σαουδική Αραβία, που ουσιαστικά αποτελεί τον ηγέτη του οργανισμού των πετρελαιοεξαγωγικών κρατών.

«Η κυρίαρχη απόφαση των ΗΑΕ να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους στο παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο και να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+, είναι μία απόφαση που δεν στρέφεται εναντίον κανενός», ανέφερε ο Al Jaber σε ομιλία του στο συνέδριο «Make It In The Emirates».

Τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία, που κάποτε ήταν στενοί σύμμαχοι, έχουν αναπτύξει μία σιγοβράζουσα αντιπαλότητα, ερχόμενες σε αντίθεση για διάφορα θέματα, από την πετρελαϊκή πολιτική και την περιφερειακή γεωπολιτική μέχρι τον αγώνα για προσέλκυση ταλέντων και κεφαλαίου.

Ο Al Jaber δήλωσε ότι η απόφαση να αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ υπηρέτησε τα εθνικά συμφέροντα και τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές των ΗΑΕ, προσφέροντας τους μεγαλύτερη δυνατότητα επιτάχυνσης των επενδύσεων, επέκτασης και δημιουργίας αξίας, παραμένοντας ένας αξιόπιστος και υπεύθυνος εταίρος στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.

Κάλεσε επίσης τον ιδιωτικό βιομηχανικό τομέα και τα κρατικά επενδυτικά ταμεία των ΗΑΕ να λάβουν τολμηρές αποφάσεις παρά τον πόλεμο των ΗΠΑ- Ισραήλ με το Ιράν, δηλώνοντας ότι τα ΗΑΕ έδειξαν ανθεκτικότητα και στάθηκαν σταθερά απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις.