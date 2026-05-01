Πειραιώς: «Ατμομηχανή» προμηθειών asset management και Εθνική Ασφαλιστική

Πάνω από το 1/3 των προμηθειών από asset management και bancassurance - Εθνική ΑΕΓΑ. Διαρκώς αυξανόμενη η συνεισφορά της διαχείρισης κεφαλαίων και περιουσίας στο μη επιτοκιακό μείγμα. Η εικόνα σε «λαΐκες» προμήθειες.

«Ατμομηχανή» των μη επιτοκιακών εσόδων αποτέλεσαν στο πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς οι προμήθειες σε asset management και τραπεζοασφαλιστικά για τον όμιλο Πειραιώς, αποτελώντας 36,5% της «πίτας», έναντι 26,2% το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η συνεισφορά, αλλά και το απόλυτο μέγεθος των προμηθειών από τη διαχείριση περιουσίας, τομέας που περιλαμβάνει αμοιβαία κεφάλαια και wealth management, αυξάνονται σταθερά τα τελευταία τρίμηνα, φτάνοντας τα 34 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, έναντι 24 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Καταλύτης αποτελεί η συνεχιζόμενη μετατόπιση της πελατειακής βάσης προς τα επενδυτικά προϊόντα.

Η διατηρήσιμη αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων εδράζεται τόσο στις καθαρές εισροές όσο και στη διεύρυνση της προϊοντικής βάσης. Μεταξύ τελευταίου τριμήνου 2025 και πρώτου 2026 ενισχύθηκαν κατά 200 εκατ. ευρώ, φθάνοντας τα 14,7 δισ. τον Μάρτιο 2026. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε καθαρές εισροές ύψους 0,5 δισ. ευρώ, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από αρνητική επίδραση αποτιμήσεων λόγω διόρθωσης (0,3 δισ. ευρώ), επιβεβαιώνοντας ωστόσο τη θετική δυναμική του πελατολογίου.

Σε επίπεδο σύνθεσης, η αύξηση προήλθε κυρίως από τα αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία ανήλθαν σε 6,1 δισ. ευρώ, ενώ σταθεροποιητική συμβολή καταγράφεται τόσο από τη δραστηριότητα της Piraeus Securities όσο και από θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Το στίγμα για Εθνική Ασφαλιστική

Από την άλλη, τα έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες ενισχύθηκαν σημαντικά με την ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, τη στιγμή που το «κανάλι» bancassurance παρέμεινε αρκετά συμπαγές. Η συνεισφορά της ασφαλιστικής στα μη επιτοκιακά έσοδα διαμορφώθηκε σε 20 εκατ. ευρώ, ενώ από το bancassurance προήλθαν ακόμη 23 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένα έναντι του προηγούμενου τριμήνου (26 εκατ. ευρώ), εξέλιξη που ενδεχεται να οφειλεται σε συγκυριακούς παράγοντες, όπως η εποχικότητα ή και σε επιδράσεις από τη φάση ένταξη της Εθνικής ΑΕΕΓΑ.

Η πορεία παραγωγής εγγεγραμμένων ασφαλίστρων της Εθνικής Ασφαλιστικής στο πρώτο τρίμηνο (217 εκατ. ευρώ) επιβεβαιώνει ότι ο ετήσιος στόχος παραμένει απολύτως εφικτός (στα 850 εκατ. ευρώ), με το bancassurance να περνά πλέον από τη φάση της ενσωμάτωσης σε εκείνη της ουσιαστικής απόδοσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Πειραιώς ενεργοποιεί τη δεύτερη φάση ανάπτυξης του μοντέλου τραπεζοασφαλιστικής, θέτοντας ως στόχο παραγωγή της τάξεως του 1,1 δισ. ευρώ έως το 2027. Η ενίσχυση του bancassurance και η μετατόπιση προς προϊόντα υψηλότερης αξίας δημιουργούν περιθώριο περαιτέρω αύξησης των προμηθειών και βελτίωσης του μείγματος επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Η εικόνα σε λαϊκές προμήθειες

Η εικόνα στις λαϊκές προμήθειες παρέμεινε σταθερή μετά από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τον μηδενισμό χρεώσεων - προμηθειών που αφορούν ως επί το πλείστον συναλλαγές του ευρύ κοινού στις αρχές του περασμένου έτους. Στο τελευταίο τρίμηνο του 2024 (προ παρέμβασης) τα έσοδα από χρεώσεις επί καρτών, μεταφορές κεφαλαίων και πληρωμές διαμορφώνονταν στα 46 εκατ. ευρώ και πλέον δείχνουν να σταθεροποιούνται πέριξ των 41 εκατ. ευρώ. Προσγειωμένα στα 3 εκατ. τα έσοδα από πληρωμές λογαριασμών και άλλων, έναντι 6 εκατ. στα τέλη Δεκεμβρίου 2024.

Οι τράπεζες από την άλλη, έχουν στραφεί σε εναλλακτικά «κανάλια» μέσω συνδρομητικών πακέτων για καθημερινές συναλλαγές. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούν μια πιο προβλέψιμη και σταθερή ροή εσόδων στην κατηγορία.