Χαμηλότερη από τον κατώτατο μισθό η μέση κύρια σύνταξη του ΕΦΚΑ - Πόσοι λαμβάνουν κάτω από 920 ευρώ μεικτά

Η μέση κύρια σύνταξη γήρατος ανέρχεται στα 864,55 ευρώ (μεικτά), όταν ο θεσμοθετημένος κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα από 1/4/2026 ανέρχεται στα 920 ευρώ (μεικτά)

Πολύ χαμηλότερη από το νέο κατώτατο μισθό είναι το ύψος της μέσης κύριας σύνταξης του ΕΦΚΑ, αποκαλύπτοντας την συνταξιοδοτική «φτώχεια» που ταλανίζει τους απόμαχους της εργασίας ως συνέπεια των μνημονιακών περικοπών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Έκθεσης Συνταξιοδοτικών Παροχών «Ήλιος» (Μάρτιος 2026) η μέση κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ανέρχεται στα 864,55 ευρώ (μεικτά), όταν ο θεσμοθετημένος κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα από 1/4/2026 ανέρχεται στα 920 ευρώ (μεικτά).



Από τα στοιχεία του Παραρτήματος της Έκθεσης προκύπτει ότι σε σύνολο 2.528.791 συνταξιούχων τον περασμένο Μάρτιο:

συντάξεις έως 940 € καθαρά (1.000 € μεικτά) λαμβάνουν 1.365.291 συνταξιούχοι (ποσοστό 54%)

καθαρά (1.000 € μεικτά) λαμβάνουν 1.365.291 συνταξιούχοι (ποσοστό 54%) συντάξεις έως 658 € καθαρά (700 € μεικτά) λαμβάνουν 886.848 συνταξιούχοι (ποσοστό 35%)

καθαρά (700 € μεικτά) λαμβάνουν 886.848 συνταξιούχοι (ποσοστό 35%) συντάξεις έως 564 € καθαρά (600 € μεικτά) λαμβάνουν 672.092 συνταξιούχοι (ποσοστό 26,6%)

καθαρά (600 € μεικτά) λαμβάνουν 672.092 συνταξιούχοι (ποσοστό 26,6%) συντάξεις έως 470 € καθαρά (500 € μεικτά) λαμβάνουν 399.413 συνταξιούχοι (ποσοστό 15,8%).

Με άλλα λόγια το 54% των συνταξιούχων ( περί τα 1.365.291 άτομα) ζουν με σύνταξη έως 940 ευρώ καθαρά. Η μέση κύρια σύνταξη ανέρχεται στα 864,55 ευρώ μεικτά (812,67 ευρώ καθαρά) και είναι στον πάτο της ευρωπαϊκής κατάταξης, σύμφωνα με την Eurostat. Επιπλέον η μέση επικουρική σύνταξη ανέρχεται στα 196,45 ευρώ μεικτά (184,66 ευρώ καθαρά) και το μέσο μέρισμα φτάνει στα 115,06 ευρώ μεικτά (108,15 ευρώ καθαρά).



Επιπλέον, πολύ χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 50-74 ετών στην Ελλάδα, που λαμβάνει κάποιου είδους σύνταξη.

Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι λίγο πάνω από το 40%, το ποσοστό των Ελλήνων 50-74 ετών που λαμβάνουν σύνταξη είναι 34,1%. Με το ποσοστό αυτό η χώρα μας βρίσκεται στην προτελευταία θέση της σχετικής κατάταξης, πάνω μόνο από την Ισπανία, ενώ λίγο πιο πάνω από την Ελλάδα βρίσκεται η γειτονική μας Ιταλία.