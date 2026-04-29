Η Ρωσία σχεδιάζει να μείνει στον OPEC+

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία σχεδιάζει να μείνει στον ΟΠΕΚ+ παρά την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν, και εξέφρασε την ελπίδα ότι η ομάδα των χωρών που εξάγουν το περισσότερο πετρέλαιο στον κόσμο θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Τα ΗΑΕ δήλωσαν χθες, Τρίτη, ότι αποχωρούν από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ/OPEC), επιφέροντας πλήγμα στην ομάδα σε μια περίοδο όπου μια άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση, που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, έχει φέρει στο φως διαφωνίες μεταξύ χωρών του Κόλπου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επεσήμανε ότι ο ΟΠΕΚ+ είναι ένας σημαντικός οργανισμός, ιδιαίτερα στη διάρκεια της παρούσας αναταραχής στις παγκόσμιες αγορές.

«Αυτό το σχήμα βοηθάει ουσιαστικά, ας πούμε, να ελαχιστοποιηθούν οι διακυμάνσεις στις ενεργειακές αγορές και καθιστά δυνατό να σταθεροποιηθούν αυτές οι αγορές», είπε ο Πεσκόφ στην καθημερινή τηλεδιάσκεψη με τους δημοσιογράφους.

Ο Πεσκόφ είπε πως Ρωσία σέβεται ωστόσο την απόφαση των ΗΑΕ να αποχωρήσουν και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο ενεργειακός διάλογος της Μόσχας με τη χώρα του Κόλπου θα συνεχιστεί.

Η Ρωσία αποφάσισε να ενταχθεί στον ΟΠΕΚ+ το 2016. Η ομάδα παρήγαγε πέρυσι σχεδόν το 50% του πετρελαίου και των υγρών πετρελαιοειδών σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Τα ΗΑΕ ήταν ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός στον ΟΠΕΚ+, ενώ η Ρωσία είναι δεύτερη, μετά τη Σαουδική Αραβία.

Ρώσος ΥΠΟΙΚ: Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ θα αυξήσει την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου

Ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ δήλωσε σήμερα πως η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ σημαίνει ότι οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες θα αυξήσουν την παραγωγή με αποτέλεσμα να μειωθούν οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου στο μέλλον.

Η Ρωσία είναι μέλος της ομάδας χωρών ΟΠΕΚ+ και συντονίζει τις πολιτικές της με τα μέλη του ΟΠΕΚ. Η Ρωσία θεωρείται ο κύριος ωφελούμενος από την εκτόξευση των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Σήμερα ακούμε ότι μία από τις χώρες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, φεύγουν από τον ΟΠΕΚ. Το σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως η χώρα μπορεί να παραγάγει τόσο πετρέλαιο όσο επιτρέπουν οι ικανότητες παραγωγής της και να το διοχετεύσει στην αγορά», είπε ο Σιλουάνοφ.

Τα σχόλια του Σιλουάνοφ είναι η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας στην αιφνιδιαστική αποχώρηση των ΗΑΕ. Η Ρωσία έχει ισχυρούς δεσμούς τόσο με τα ΗΑΕ όσο και με την ηγέτιδα δύναμη του ΟΠΕΚ, τη Σαουδική Αραβία.

«Αν οι χώρες του ΟΠΕΚ ασκήσουν την πολιτική τους με συντονισμένο τρόπο (μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ) και παραγάγουν όσο πετρέλαιο επιτρέπουν οι παραγωγικές τους δυνατότητες και όσο θέλουν, οι τιμές θα πέσουν αναλόγως», πρόσθεσε.

Ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι προς το παρόν η αύξηση των τιμών του πετρελαίου υποστηρίζεται από τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ και ότι οι προβλέψεις του για υπερπροσφορά αναφέρονταν στην περίπτωση που ανοίξει η διέλευση κάποια στιγμή στο μέλλον.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση των ΗΑΕ να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ δεν σημαίνει, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το τέλος του σχήματος ΟΠΕΚ+ των χωρών που έχουν ηγετικό ρόλο στην παραγωγή πετρελαίου και πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα παραμείνει στην ομάδα.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν δήλωσε σήμερα ότι η χώρα αυτή της Κεντρικής Ασίας δεν σκέπτεται να φύγει από τον ΟΠΕΚ+, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των ΗΑΕ ότι θα φύγουν από την ομάδα πετρελαιοπαραγωγών χωρών εν μέσω ενεργειακής κρίσης η οποία προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

