Coffee Island: Τα σχέδια επέκτασης εντός και εκτός Ελλάδας στη σκιά του πολέμου

Η δυναμική ανάπτυξη του δικτύου στην ευρωπαϊκή αγορά και οι προσεκτικές κινήσεις στις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Στην ενίσχυση της παρουσίας της εντός και εκτός Ελλάδας προσβλέπει η Coffee Island, συνεχίζοντας τη σταθερή πορεία ανάπτυξης που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια και επιχειρώντας να ξεπεράσει το «εκρηκτικό» κοκτέιλ προκλήσεων που συντηρεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Λόγω Μέσης Ανατολής η κατάσταση είναι μπερδεμένη», παραδέχθηκε, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου πριν από λίγες ώρες, στο πλαίσιο εκδήλωσης ο Chief Marketing Officer της Coffee Island, Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος, δηλώνοντας ωστόσο ότι η πορεία της εταιρείας συνεχίζεται δυναμικά.

Οι κρίσιμες αγορές στη Μέση Ανατολή

Με σημαντική παρουσία σε χώρες της Μέσης Ανατολής, η πατρινή εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που αφορούν στην πορεία του πολέμου.

«Αίγυπτος, Ιράκ, Ιορδανία είναι τρεις αγορές στόχοι για εμάς. Δεν πήγαμε τυχαία εκεί αλλά, όπως όλα δείχνουν, θα μας πάρει λίγο χρόνο και λόγω του πολέμου, να αναπτυχθούμε εκεί», δήλωσε ο κ. Κωνσταντινόπουλος.

Όπως αποκάλυψε, στην Αίγυπτο οι δραστηριότητες της εταιρείας πηγαίνουν πολύ καλά και μάλιστα τη δεδομένη στιγμή αναζητείται νέος, μεγαλύτερος χώρος για μεταφορά του εργοστασίου. Υπενθυμίζεται ότι στην Αίγυπτο η Coffee Island διαθέτει μονάδα καβουρδίσματος και επεξεργασίας καφέ.

Στο Ερμπίλ του Ιράκ, το κατάστημα πηγαίνει καλά, ωστόσο τα σχέδια επέκτασης έχουν προς ώρας παγώσει λόγω της κρίσης.

Λόγω δε του πολέμου, καθυστερεί το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος της εταιρείας στην Ιορδανία. «Έπρεπε να έχουμε ανοίξει από τον προηγούμενο μήνα», εξήγησε ο κ. Κωνσταντινόπουλος.

Τα σχέδια στην Ευρώπη

Την ίδια ώρα, τα σχέδια ακόμη μεγαλύτερης διείσδυσης της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά συνεχίζονται απρόσκοπτα. Η εταιρεία επεκτείνει το δίκτυό της στην Ισπανία, ενώ στη Γαλλία όπου έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο της, αναζητούνται ακίνητα για περαιτέρω επέκταση.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι ο στόχος της εταιρείας για τη γαλλική αγορά τοποθετείται στο άνοιγμα 10-15 νέων καταστημάτων σε ορίζοντα τριετίας. Στη Μεγάλη Βρετανία, την ίδια στιγμή, υλοποιείται σειρά ανακαινίσεων στο δίκτυο καταστημάτων.

Η νέα «ταυτότητα» στην Ελλάδα

Τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας προχωρούν απρόσκοπτα και στην ελληνική αγορά. Τις αμέσως επόμενες ημέρες, η Coffee Island προχωρά στο άνοιγμα ενός νέου καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα έχει νέος ύφος και νέα ταυτότητα και το οποίο δεν αποκλείεται να αποτελέσει τη βάση και για τα επόμενα καταστήματα.

Στα ύψη τα κόστη

Ερωτηθείς σχετικά με την επίδραση του πολέμου στις δραστηριότητες της εταιρείας, ο κ. Κωνσταντινόπουλος απαντά με αφοπλιστική ειλικρίνεια. «Τρομακτικά μας επηρεάζει η κρίση. Σε εμάς το κόστος πάει μόνο επάνω. Πάει επάνω σε όλα. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Ακόμη κι αν υπάρχει διόρθωση, δεν φαίνεται σε νούμερα», τονίζει, αναφερόμενος τόσο στην τιμή της πρώτης ύλης, όσο και των υλικών συσκευασίας (πλαστικό κλπ).

Μάλιστα, όπως τόνισε, η εταιρεία τα τελευταία χρόνια έχει προβεί σε πολύ μικρές ανατιμήσεις, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να απορροφά την αύξηση του κόστους. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, όσο κι αν καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες, να μην περάσει το κόστος στον καταναλωτή «εάν η κατάσταση συνεχίσει έτσι, οι ανατιμήσεις είναι μονόδρομος».

Για το 2025, ο κύκλος της Coffee Island εκτιμάται ότι έκλεισε από τα 41,5 εκατ. ευρώ, με διψήφια ανάπτυξη πωλήσεων, ενώ σε επίπεδο ομίλου, τα έσοδα αναμένεται να αγγίξουν τα 47 εκατ. ευρώ, με αιχμή τις κινήσεις εξωστρέφειας και την παγκόσμια επέκταση του ομίλου.

Η Coffee Island ξεκίνησε πριν από 28 χρόνια από την Πάτρα με όραμα να κατακτήσει τον κόσμο του καφέ και πλέον το διεθνές δίκτυό της αναπτύσσεται σταθερά και εκτείνεται πλέον σε τέσσερις ηπείρους και περισσότερες από δέκα χώρες σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Αμερική.