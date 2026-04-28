Επίθεση Τραμπ σε Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει όταν μιλάει για το Ιράν»

Επίθεση κατά του καγκελαρίου της Γερμανίας εξαπέλυσε την Τρίτη (28/04) ο Ντόναλντ Τραμπ, μια μέρα μετά την έντονη κριτική που άσκησε ο Φρίντριχ Μερτς στις ΗΠΑ για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τη σύγκρουση με το Ιράν.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Μερτς δεν ξέρει τι λέει όσον αφορά το Ιράν. «Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, πιστεύει ότι είναι εντάξει το Ιράν να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Δεν ξέρει τι λέει!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Και συνέχισε: «Αν το Ιράν είχε πυρηνικά όπλα, ολόκληρος ο κόσμος θα βρισκόταν υπό την απειλή τους. Αυτή τη στιγμή, κάνω κάτι με το Ιράν που άλλα κράτη ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και καιρό. Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και σε άλλους τομείς! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».