WSJ: Ο Τραμπ σχεδιάζει παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν

Εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν έχει δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως αναφέρεται, σε πρόσφατες συσκέψεις, ο Τραμπ έχει επιλέξει να συνεχίσει να εφαρμόζει τη μέθοδο της «οικονομικής ασφυξίας» στο Ιράν στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου μέσω του περιορισμού της ναυσιπλοΐας προς και από τα λιμάνια της χώρας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ο ίδιος θεωρεί ότι οι άλλες επιλογές του (η επανέναρξη των βομβαρδισμών ή η αποχώρηση από τη σύγκρουση) εμπεριέχουν μεγαλύτερο ρίσκο από τη διατήρηση του αποκλεισμού.

Από τότε που Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν για εκεχειρία, στις 7 Απριλίου, ο Τραμπ έχει καλέσει επανειλημμένα για διπλωματία, αφού όμως προηγουμένως έχει απειλήσει να ισοπεδώσει το Ιράν.

Αναμένεται αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν

Τις επόμενες ημέρες, το Ιράν αναμένεται να καταθέσει αναθεωρημένη πρόταση για τερματισμό του πολέμου στους διαμεσολαβητές από το Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, με τον Τραμπ να διαμηνύει πως οι ΗΠΑ δεν θα δεχθούν την προηγούμενη μορφή της που κατατέθηκε την Τρίτη.

Ο Τραμπ δήλωσε δυσαρεστημένος με την πρόταση της Τεχεράνης εκφράζοντας έντονες επιφυλάξεις για την ειλικρίνεια και την καλή πίστη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που προτείνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και συμφωνία για το τέλος της κρίσης, με τις διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας να αφήνονται στην άκρη, χωρίς η ολοκλήρωσή τους να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να κλειστεί συμφωνία.