Τα νέα διαβατήρια των ΗΠΑ θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ

Διαβατήρια που θα φέρουν την φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ θα αρχίσουν να εκδίδουν σύντομα οι ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το διαβατήριο αυτό «θα αποτελεί την προεπιλεγμένη μορφή έκδοσης από το Γραφείο Διαβατηρίων της Ουάσιγκτον όταν καταστεί διαθέσιμο, για όσους ανανεώνουν τα διαβατήριά τους δια ζώσης στην εν λόγω υπηρεσία».

«Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ή ανανεώσεις διαβατηρίων σε άλλες υπηρεσίες θα διατηρήσουν τον υφιστάμενο σχεδιασμό», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει το CNN, η παρουσία της μορφής του Τραμπ στα αμερικανικά διαβατήρια αποτελεί τη νεότερη και σημαντικότερη περίπτωση χρήσης της εικόνας του σε αντικείμενο, με αφορμή την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Σημειώνεται πως το αμερικανικό διαβατήριο είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο έγγραφο ταυτοποίησης και έχει συνήθως διάρκεια 10 ετών. Σήμερα, τα αμερικανικά διαβατήρια φέρουν στο εσωτερικό εμπρόσθιο φύλλο έργο του Πέρσι Μόραν που απεικονίζει τον Φράνσις Σκοτ Κι ο οποίος έγραψε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ.

Με βάση το νέο σχέδιο που δημοσιοποιήθηκε, το πρόσωπο του Τραμπ και η υπογραφή του σε χρυσό χρώμα θα εμφανίζονται στο εσωτερικό του εξώφυλλου. Το οπισθόφυλλο θα φέρει εικόνα από τον πίνακα «The Declaration of Independence» του Τζον Τράμπουλ.

«Καθώς οι ΗΠΑ γιορτάζουν την 250ή επέτειο της Αμερικής τον Ιούλιο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προετοιμάζεται να κυκλοφορήσει περιορισμένο αριθμό ειδικά σχεδιασμένων διαβατηρίων για να τιμήσει αυτή την ιστορική περίσταση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Τόμι Πίγκοτ.

Όπως έγινε γνωστό, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα ξεκινήσει την έκδοση των νέων διαβατηρίων μέσα στο καλοκαίρι, ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί πόσα θα κυκλοφορήσουν.

Επίσης, το Νομισματοκοπείο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ανακοινώσει σχέδια για την έκδοση ενός συλλεκτικού χρυσού νομίσματος με την εικόνα του Τραμπ με αφορμή την επέτειο από την ίδρυση της χώρας και το υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει ότι τα χαρτονομίσματα θα φέρουν την υπογραφή του Τραμπ, η πρώτη φορά που εν ενεργεία πρόεδρος υπογράφει αμερικανικό χαρτονόμισμα.

Από τις αρχές του περασμένου έτους που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει προσθέσει το όνομά του σε εμβληματικά κτίρια της Ουάσινγκτον, σε μια νέα κλάση πολεμικών πλοίων, σε ένα πρόγραμμα βίζας για εύπορους ξένους, σε μια ιστοσελίδα συνταγογράφησης φαρμάκων του αμερικανικού δημοσίου και σε ομοσπονδιακούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς για παιδιά.