Wall Street: Ο σκεπτικισμός για την OpenAI έφερε απώλειες στον Nasdaq

Σε ξεκάθαρα επικαιρότητα τεχνολογίας κινήθηκε η Wall Street την Τρίτη, αφήνοντας για λίγο σε δεύτερη μοίρα την γεωπολιτική η οποία έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της χρηματαγοράς εδώ και καιρό, με τους επενδυτές να εστιάζουν επάνω στην OpenAI και στο δημοσίευμα της Wall Street Journal που ανέφερε ότι η εταιρεία δεν πέτυχε τον εσωτερικό της στόχο του 1 δισεκατομμυρίου εβδομαδιαίων ενεργών χρηστών για το ChatGPT σε ετήσια βάση, ενώ επίσης έχασε τα ετήσια έσοδα για το προϊόν, γεγονός που αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις υπερβολικές δαπάνες που συνδέονται με τον κλάδο.

Οι μετοχές των εταιρειών που συνεργάζονται με την OpenAI σημείωσαν σημαντικές απώλειες, μετά την ένδειξη πως ίσως επιβραδύνεται η ανάπτυξή της. O γίγαντας του λογισμικού Oracle και ο πάροχος data center CoreWeave ηγήθηκαν των απωλειών, με πτώση 4% και 5,8% αντίστοιχα. Πτώση 3,33% κατέγραψε και η AMD αλλά και η Nvidia με 1,59%.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε 31,64 μονάδες ή 0,06% στις 49.136 μονάδες, κλείνοντας πτωτικά για τέταρτη ημέρα, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχώρησε 0,48% στα επίπεδα των 7.139 μονάδων. Ο τεχνολογικός Nasdaq διολίσθησε 0,90% και ολοκλήρωσε στις 24.663 μονάδες.

Ισχυρό πλήγμα δέχθηκαν οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης, καθώς οι επενδυτές επέλεξαν να κατοχυρώσουν κέρδη μετά από ένα μεγάλο ράλι τις τελευταίες εβδομάδες. Ειδικότερα, ο Russell 2000 υποχώρησε 1,20% στη συνεδρίαση, αν και ο δείκτης σημειώνει άνοδο άνω του 10% τον Απρίλιο, και βρίσκεται σε τροχιά να καταγράψει τον καλύτερο μήνα του από το 2024. Το ράλι του Απριλίου ενισχύει τον δείκτη κατά 11% μέχρι στιγμής φέτος.

Με το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται, το Brent βρήκε την ευκαιρία να επιστρέψει πάνω από τα 111 δολάρια, μία πραγματικότητα που τρομάζει και επηρεάζει από την ναυτιλία και τα τρόφιμα μέχρι τα περιθώρια κέρδους των εργοστασίων και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Την αγορά πετρελαίου ταρακούνησε σήμερα η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από OPEC και OPEC+ από 1η Μαΐου, καταφέρνοντας ένα βαρύ πλήγμα στο καρτέλ εξαγωγής πετρελαίου και τον «ηγέτη» τους, τη Σαουδική Αραβία.

Στα εταιρικά νέα, σε αναβάθμιση του guidance για το 2026 προχώρησε η General Motors, αφού ξεπέρασε σημαντικά τις προβλέψεις της Wall Street για τα κέρδη του πρώτου τριμήνου, με «ένεση» 500 εκατ. δολαρίων στα EBITDA από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να τερματίσει και να επιστρέψει ορισμένα ποσά που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ. Πάρα τις αρχικές απώλειες, η μετοχή γύρισε θετικά και έκλεισε με άνοδο 1,27%.

Θετικές επιδόσεις στο α' τρίμηνο πέτυχε η Coca-Cola, με τα κέρδη και τα έσοδά της να ξεπερνούν τις προβλέψεις των αναλυτών. Ειδικότερα, ο γίγαντας των αναψυκτικών ανακοίνωσε κέρδη 86 σεντς ανά μετοχή έναντι εκτίμησης για 81 σεντς/μτχ ενώ τα έσοδά της διαμορφώθηκαν στα 12,47 δισ. δολάρια, με άνοδο 12%, υψηλότερα από τις προσδοκίες των οικονομολόγων για 12,24 δισ. δολάρια. H μετοχή του κολοσσού των αναψυκτικών πραγματοποίησε άλμα 3,9%.