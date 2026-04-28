Πετρέλαιο: Έκανε το «7 στα 7» με κέρδη άνω του 3%

Περισσότερο από 3% αυξήθηκαν οι τιμές του αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ την Τρίτη, διευρύνοντας το ράλι που ξεκίνησε στις 20 Απριλίου σε επτά κερδοφόρες συνεδριάσεις, την ώρα που οι επενδυτές συνεχίζουν να μην διακρίνουν φως στο καίριο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, ενώ παράλληλα δέχθηκαν ισχυρό σοκ από την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον OPEC.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate ενισχύθηκαν περισσότερο από 3% στα 99,93 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σκαρφάλωσαν περίπου 3% στα 111,26 δολάρια.

H απόφαση των ΗΑΕ να αποχωρήσουν από OPEC και OPEC+ από την 1η Μαΐου, κατάφερε ένα βαρύ πλήγμα στο καρτέλ εξαγωγής πετρελαίου και τον «ηγέτη» του, τη Σαουδική Αραβία, σε μια εποχή που ο πόλεμος του Ιράν έχει προκαλέσει ένα άνευ προηγουμένου ενεργειακό σοκ και έχει αναστατώσει την παγκόσμια οικονομία. Τα ΗΑΕ, ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους της Ουάσινγκτον, έστρεψαν τα «πυρά» τους στα άλλα αραβικά κράτη ότι δεν έκαναν αρκετά για να τα προστατεύσουν από πολυάριθμες ιρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τις εσωτερικές αντιθέσεις που έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια εντός του οργανισμού. Η συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία, που για δεκαετίες αποτελούσε τον βασικό άξονα συνοχής, δοκιμάζεται από διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τη διαχείριση της παραγωγής και των τιμών.

Από την πλευρά του ο Τραμπ ανέφερε στους συμβούλους του ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την πρόταση του Ιράν να ανοίξει τα Στενά και να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσαν πολλά άτομα που ενημερώθηκαν για το θέμα στους New York Times, καθώς η Τεχεράνη θέλει οι ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους και να αφήσει τις συζητήσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα για μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι πρόθυμη να ανοίξει ξανά τα Στενά, εφόσον εξακολουθεί να ελέγχει τη θαλάσσια οδό, αλλά έσπευσε να απορρίψει την πρόταση.

«Αυτό δεν σημαίνει άνοιγμα των Στενών. Αυτές είναι διεθνείς πλωτές οδοί. Δεν μπορούν να ομαλοποιηθούν, ούτε μπορούμε να ανεχθούμε την προσπάθειά τους να ομαλοποιήσουν, ένα σύστημα στο οποίο οι Ιρανοί αποφασίζουν ποιος θα χρησιμοποιεί μια διεθνή πλωτή οδό και πόσο πρέπει να τους πληρώσει κανείς για να τη χρησιμοποιήσει», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με τον Άντι Λίποου, πρόεδρο της Lipow Oil Associates ακόμα και αν οι συγκρούσεις τερματιστούν αμέσως, η επιστροφή στις κανονικές συνθήκες της αγοράς θα διαρκέσει μήνες, όπως εκτίμησε, επικαλούμενος την ανάγκη αποκατάστασης της ειρήνης, της μείωσης της συμφόρησης των δεξαμενόπλοιων και σταδιακής επανεκκίνησης της παραγωγής και της διύλισης.