Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης απέρριψε τις δύο προσφυγές για το δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ

Newsroom
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης απέρριψε τις δύο προσφυγές για το δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ
Η απόφαση για τη μη διενέργεια δημοψηφίσματος ελήφθη σε μαραθώνια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, κατά πλειοψηφία, λόγω μη τήρησης νόμιμων προϋποθέσεων.

Απορριπτικές ήταν οι αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στις δύο προσφυγές που κατέθεσαν η «Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος» και η δημοτική παράταξη «Θεσσαλονίκη για Όλους», μετά την κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για μη διενέργεια δημοψηφίσματος για την ανάπλαση της ΔΕΘ.

Η απόφαση για τη μη διενέργεια δημοψηφίσματος ελήφθη σε μαραθώνια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, κατά πλειοψηφία, λόγω μη τήρησης νόμιμων προϋποθέσεων.

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης οι απορριπτικές αποφάσεις μπορούν να προσβληθούν, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας ενός μηνός.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη
ΔΕΘ- HELEXPO
