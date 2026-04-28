Ευρώπη: Τα μικρά αεροδρόμια φοβούνται ότι δεν θα επιβιώσουν λόγω ακριβού πετρελαίου

Τα μικρά ευρωπαϊκά αεροδρόμια φοβούνται ότι δεν θα επιβιώσουν λόγω της διατήρησης των υψηλών τιμών του πετρελαίου, και ότι θυσιάζονται καθώς είναι "λιγότερο κερδοφόρα για τις αεροπορικές εταιρίες", δήλωσε σήμερα η επαγγελματική τους ένωση.

Τα μικρά ευρωπαϊκά αεροδρόμια φοβούνται ότι δεν θα επιβιώσουν λόγω της διατήρησης των υψηλών τιμών του πετρελαίου, και ότι θυσιάζονται καθώς είναι «λιγότερο κερδοφόρα για τις αεροπορικές εταιρίες», δήλωσε σήμερα η επαγγελματική τους ένωση.

Το Διεθνές Συμβούλιο των αεροδρομίων της Ευρώπης (ACI) απηύθυνε την προειδοποίηση αυτή σε ανακοίνωσή της με την ευκαιρία της έναρξης του ετήσιου συνεδρίου της στο Τορίνο (Ιταλία).

«Οι σημερινές τιμές των καυσίμων για την αεροπορία και η προοπτική μιας νέας κρίσης στην αγοραστική δύναμη σημαίνουν ότι πολλά περιφερειακά αεροδρόμια της ηπείρου μας κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν ένα σοκ προσφοράς και ζήτησης ταυτόχρονα», εξήγησε ο γενικός διευθυντής Ολιβιέ Γιάνκοβεκ.

«Για αυτά, δεν είναι τίποτα λιγότερο από υπαρξιακή απειλή», δήλωσε.

Σύμφωνα με την ACI Europe, "την ώρα της εξέτασης ή της κατάργησης των δυνατοτήτων, οι αεροπορικές εταιρίες έχουν περισσότερες ευκαιρίες να το κάνουν σε γραμμές που εξυπηρετούν περιφερειακά αεροδρόμια, όπως κατέδειξε η πρόσφατη απόφαση της Lufthansa να σταματήσει τη λειτουργία της περιφερειακής θυγατρικής της, CityLine".

Ο γερμανικός όμιλος, πρώτος στην Ευρώπη στις αερομεταφορές, ανακοίνωσε στις 16 Απριλίου το κλείσιμο της εταιρίας αυτής που έκανε τη σύνδεση του Μονάχου και της Φρανκφούρτης με αεροδρόμια όπως το Μπορντό, η Νάπολη, το Μπέρμινγχαμ.

«Τα περιφερειακά αεροδρόμια είναι αυτά που εκτίθενται περισσότερο στις επιπτώσεις αυτών των προσαρμογών, καθώς η ζήτηση για τις συνδέσεις που πραγματοποιούν είναι γενικότερα πιο ευαίσθητη στις τιμές και πιο ευμετάβλητη», και είναι «συνεπώς λιγότερα κερδοφόρα για τις αεροπορικές εταιρίες», συνέχισε η ένωση.

Ο γενικός διευθυντής της ACI Europe επεσήμανε "ένα σαφές χάσμα μεταξύ των μικρών περιφερειακών αεροδρομίων, των οποίων η επιβατική κίνηση παραμένει κατά 30% χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2019, (προς πανδημίας Covid, σ.σ.) και τα μεγαλύτερα, που είδαν την επιβατική τους κίνηση να αυξάνεται κατά περισσότερο από 16%".

Η ένωση ζητεί να "καταργηθούν οι εθνικοί φόροι στα αεροπορικά εισιτήρια" ή να "διαφυλαχθούν οι λειτουργικές ενισχύσεις που χορηγούνται στα εθνικά αεροδρόμια με λιγότερους από ένα εκατομμύριο επιβάτες ετησίως".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ