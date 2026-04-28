Δημοσκόπηση ΗΠΑ: Η στήριξη στον Τραμπ βυθίζεται σε νέο χαμηλό

Τα ποσοστά στήριξης στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο της τωρινής θητείας του, καθώς οι Αμερικανοί δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διαχείριση εκ μέρους του του κόστους ζωής και για τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η έρευνα, διάρκειας τεσσάρων ημερών, που ολοκληρώθηκε χθες Δευτέρα, κατέδειξε πως το 34% των Αμερικανών εγκρίνει την απόδοση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, έναντι του 36% που είχε σε προηγούμενη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, η οποία διεξήχθη το διάστημα 15ης-20ης Απριλίου. Η πλειονότητα των απαντήσεων συγκεντρώθηκε πριν από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς τη νύχτα του Σαββάτου στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών Λευκού Οίκου, όπου ο Τραμπ επρόκειτο να εκφωνήσει μια ομιλία. Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς άσκησαν δίωξη στον κατηγορούμενο δράστη για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου.

H δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ των Αμερικανών πολιτών καταγράφει πτωτικές τάσεις από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2025, όταν το 47% των Αμερικανών εξέφραζε την επιδοκιμασία του προς το πρόσωπό του.

Οι θετικές γνώμες για εκείνον μειώθηκαν σημαντικά από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, την 28η Φεβρουαρίου, ο οποίος οδήγησε στην αύξηση των τιμών της βενζίνης. Μονάχα το 22% των συμμετεχόντων στην έρευνα ενέκρινε την απόδοση του Τραμπ στο κόστος ζωής, ένα ποσοστό μειωμένο από το 25% της προηγούμενης δημοσκόπησης των Reuters/Ipsos.

Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων επιβαρύνει τα αμερικανικά νοικοκυριά και τροφοδοτεί τις ανησυχίες μεταξύ των Ρεπουμπλικανών του Τραμπ ότι θα μπορούσε να χάσουν τον έλεγχο του αμερικανικού Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Την ώρα που η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών, 78%, λέει πως εξακολουθεί να στηρίζει τον Αμερικανό ηγέτη, το 41% του κόμματος δηλώνει πως αποδοκιμάζει τη διαχείρισή του για το κόστος διαβίωσης, βάσει της δημοσκόπησης των Reuters/Ipsos.

Οι ανεξάρτητοι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι, μια ομάδα που θα μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο στις ενδιάμεσες εκλογές, επιλέγουν τους Δημοκρατικούς με διαφορά 14%, 34% έναντι 20%, όταν απαντούν στο ερώτημα ποιο κόμμα θα ψηφίσουν στις εκλογές για το Κογκρέσο. Ένας στους τέσσερις δηλώνει αναποφάσιστος.

Μόλις το 34% των Αμερικανών εγκρίνει τον αμερικανικό πόλεμο με το Ιράν, μειωμένο από το 36% στα μέσα Απριλίου και το 38% στα μέσα Μαρτίου, κατέδειξε η έρευνα.

Η δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο και διαδικτυακά, συγκέντρωσε απαντήσεις από 1.269 Αμερικανούς ενήλικες, μεταξύ αυτών 1.014 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι, και έχει περιθώριο σφάλματος στο 3%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ