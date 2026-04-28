ΤτΕ: Αμετάβλητα τα κριτήρια χορήγησης δανείων το α' τρίμηνο

Οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2026 τονίζει η ΤτΕ.

Αμετάβλητα παρέμεινε τα κριτήρια χορήγησης δανείων αλλά και η συνολική ζήτηση για επιχειρηματικά, στεγαστικά και καταναλωτικά το α' τρίμηνο σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Ειδικότερα, τα κριτήρια και οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι κατά το α΄ τρίμηνο του 2026. Η συνολική ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη.

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα για τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια κατά το α΄ τρίμηνο του 2026. Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων έγιναν πιο αυστηροί ως έναν βαθμό για τα στεγαστικά δάνεια, ενώ παρέμειναν αμετάβλητοι για τα καταναλωτικά δάνεια κατά το ίδιο διάστημα. Η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη κατά το α΄ τρίμηνο του 2026.

Δάνεια προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2026, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2025, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2026.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2025, παρά την άσκηση πιέσεων από τον ανταγωνισμό για τη μείωση του περιθωρίου των τραπεζών. Στο α΄ τρίμηνο του 2026, η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ παρέμεινε αμετάβλητη. Για το β΄ τρίμηνο του 2026, οι τράπεζες εκτιμούν ότι η συνολική ζήτηση από τις ΜΧΕ θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη, καθώς αναμένεται αύξηση της ζήτησης δανείων, κυρίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Κατά το α΄ τρίμηνο 2026, η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (βλ. Διάγραμμα 3).

Δάνεια προς νοικοκυριά

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2026, τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2025 ενώ αμετάβλητα αναμένεται να παραμείνουν και κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2026. Οι συνολικοί όροι χορήγησης στεγαστικών δανείων έγιναν πιο αυστηροί ως έναν βαθμό, λόγω των αυξήσεων στις επιβαρύνσεις των δανείων εκτός τόκων, κατά την διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2026.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης των καταναλωτικών και λοιπών δανείων παρέμειναν αμετάβλητοι για το α΄ τρίμηνο του 2026. Η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη κατά το α΄ τρίμηνο του 2026, ενώ αμετάβλητη αναμένεται να παραμείνει και κατά το β΄ τρίμηνο του 2026. Κατά το α΄ τρίμηνο του 2026, η αναλογία των αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ για καταναλωτικά παρέμεινε αμετάβλητη.