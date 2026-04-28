myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της ΔΕΗ για την ανάπτυξη ενός ενιαίου ψηφιακού οικοσυστήματος.

Πρόσβαση σε νέες εκπτώσεις και προσφορές για καθημερινές αγορές και υπηρεσίες αποκτούν οι πελάτες της ΔΕΗ μέσω της πλατφόρμας myΔΕΗ, με το πρόγραμμα επιβράβευσης myRewards Coupons να καλύπτει άμεσα τις καθημερινές τους ανάγκες.

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν και να αξιοποιούν εύκολα τις διαθέσιμες προσφορές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, αξιοποιώντας ένα δίκτυο που περιλαμβάνει 192 συνεργάτες με περισσότερες από 218 διαφορετικές προσφορές. Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται προσφορές όπως κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες μέσω efood, έκπτωση 20% σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μέσω Ferryscanner, καθώς και έκπτωση 20% σε αγορές από το ABOUT YOU, ενώ το χαρτοφυλάκιο εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες συνεργασίες και κατηγορίες, ενισχύοντας το πρακτικό όφελος σε καθημερινή βάση.

Το myRewards Coupons είναι πλήρως ενσωματωμένο στο περιβάλλον του myΔΕΗ, επιτρέποντας την άμεση πρόσβαση και χρήση των διαθέσιμων προσφορών, χωρίς επιπλέον διαδικασίες. Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στις επιλογές, να εντοπίσει εκείνες που τον ενδιαφέρουν και να τις αξιοποιήσει άμεσα, με την επιβράβευση να συνδέεται με απλό τρόπο με την καθημερινή του δραστηριότητα.

Ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον υπηρεσιών

Με τον τρόπο αυτό, η ΔΕΗ ενισχύει τον ρόλο του myΔΕΗ ως κεντρικού σημείου διαχείρισης της σχέσης με τον πελάτη, προσθέτοντας ένα ακόμη εργαλείο που προσφέρει άμεσο και μετρήσιμο όφελος. Παράλληλα, διαμορφώνει ένα πιο ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον υπηρεσιών, στο οποίο η ενέργεια συνδέεται με λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της ΔΕΗ για την ανάπτυξη ενός ενιαίου ψηφιακού οικοσυστήματος, που αξιοποιεί την τεχνολογία για να προσφέρει πιο απλές, άμεσες και προσωποποιημένες εμπειρίες εξυπηρέτησης σε όλα τα σημεία επαφής.