Μπρατάκος: «Η Ελλάδα να γίνει κόμβος συνεργασιών και επενδύσεων στη ΝΑ Ευρώπη»

Τις δυνατότητες ενίσχυσης της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σλοβακίας, με έμφαση στη συμμετοχή σε διεθνείς εκθεσιακές διοργανώσεις και ειδικότερα στην BEYOND Expo, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), κ. Γιάννης Μπρατάκος, με την Πρέσβη της Σλοβακίας, κ. Marcela Hanusová στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η προετοιμασία της σλοβακικής συμμετοχής στην επόμενη διοργάνωση της BEYOND Expo, με τη δημιουργία εθνικού περιπτέρου, υπό την υποστήριξη της Πρεσβείας, στο οποίο προβλέπεται να συμμετάσχουν καινοτόμες επιχειρήσεις από τομείς αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), οι ψηφιακές εφαρμογές και η καινοτομία.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, συζητήθηκε η διοργάνωση παράλληλων δράσεων στο πλαίσιο της έκθεσης, όπως διμερή επιχειρηματικά φόρουμ, στοχευμένες συναντήσεις (B2B) και παρουσιάσεις επιχειρήσεων (pitching sessions), με στόχο τη διασύνδεση ελληνικών και σλοβακικών επιχειρήσεων και τη διερεύνηση ευκαιριών συνεργασίας σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας.

Η Πρέσβης της Σλοβακίας απηύθυνε πρόσκληση προς το ΕΒΕΑ να συμβάλει ενεργά στην ενημέρωση των μελών του και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στην έκθεση όσο και στις παράλληλες επιχειρηματικές δράσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη δυνατότητα συμμετοχής ευρύτερης επιχειρηματικής αποστολής, πέραν των εκθετών, με στόχο τη διεύρυνση των επαφών και τη δημιουργία νέων συνεργασιών.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση διεθνών εκθέσεων, όπως η BEYOND Expo, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργειών με δυναμικές ευρωπαϊκές οικονομίες, συμβάλλοντας στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για την οικονομία. «Η αξιοποίηση διεθνών διοργανώσεων δημιουργεί ουσιαστικές ευκαιρίες διασύνδεσης της ελληνικής επιχειρηματικότητας με δυναμικά οικοσυστήματα καινοτομίας» δήλωσε.

«Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος συνεργασιών και επενδύσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας τη θέση της σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές τεχνολογίες. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η ανάπτυξη συνεργειών με ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Σλοβακία, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας στην οικονομία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπρατάκος.

Η συνάντηση της κ. Marcela Hanusová και του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών επιβεβαίωσε τη βούληση και των δύο πλευρών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους μέσα από στοχευμένες δράσεις στο πλαίσιο της BEYOND Expo, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και ενδυναμώνοντας περαιτέρω τις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Σλοβακίας.