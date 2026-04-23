Επενδύσεις 18 δισ. δολαρίων στην Αυστραλία από Microsoft

Επενδύσεις 17,9 δισ. δολαρίων στην Αυστραλία μέχρι το τέλος του 2029 για να ενισχύσει τις δυνατότητές της σε πληροφορική και ΑΙ, προγραμματίζει η Microsoft

Επενδύσεις 17,9 δισ. δολαρίων στην Αυστραλία μέχρι το τέλος του 2029 για να ενισχύσει τις δυνατότητές της στον κλάδο της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης, προγραμματίζει η Microsoft στοιχηματίζοντας στην αυξανόμενη ζήτηση για την τεχνολογία στη χώρα. Η τελευταία επένδυση του αμερικανικού τεχνολογικού γίγαντα αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ζήτηση για ΑΙ τεχνολογίες και τοποθετεί την Αυστραλία ως βασική αγορά για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Η Microsoft υπογράμμισε ότι η επένδυση θα υποστηρίξει την επέκταση των υποδομών για cloud και το Azure AI, ενώ θα ενισχύσει την κυβερνοασφάλεια και θα προωθήσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνητής νοημοσύνης σε όλη τη χώρα. «Η Αυστραλία έχει μια τεράστια ευκαιρία να μετατρέψει την τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματική οικονομική ανάπτυξη και κοινωνικό όφελος», υπογράμμισε ο CEO, Σάτια Ναντέλα από το Σίδνεϊ και χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως τη μεγαλύτερη επένδυση της Microsoft στην χώρα μέχρι σήμερα.

«Αυτή είναι μια σοβαρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Αυστραλία ως αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης πρώτης βαθμίδας», επεσήμανε ο αναλυτής της eToro, Τζος Γκίλμπερτ. «Για πολύ καιρό, η συζήτηση για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες ίσχυε στις ΗΠΑ και περιστασιακά σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη και η Μέση Ανατολή. Το γεγονός ότι η Microsoft επενδύει τώρα στην Αυστραλία, παράλληλα με παρόμοιες κινήσεις σε όλο τον κόσμο, δείχνει ότι η χώρα βρίσκεται ξεκάθαρα στο σχέδιο ανάπτυξης της ΑΙ», πρόσθεσε.

Για τη Microsoft, η επένδυση «αφορά την υπεράσπιση της Azure, την προσέλκυση εταιρικών πελατών και την διεκδίκηση περισσότερων κομματιών της πίτας σε μια αγορά όπου η κούρσα για την τεχνητή νοημοσύνη είναι ακόμα ανοιχτός», συμπλήρωσε. «Η τεράστια επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη που ανακοίνωσε σήμερα η Microsoft σημάνει περισσότερη εκπαίδευση, καλύτερη τεχνολογία και νέες ευκαιρίες για τους Αυστραλούς» υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε.