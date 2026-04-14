Johnson & Johnson: Πάνω από τις εκτιμήσεις κέρδη και έσοδα στο α' τρίμηνο

Η Johnson & Johnson ανακοίνωσε σήμερα κέρδη α' τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street και αύξησε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, καθώς η υψηλή ζήτηση για το φάρμακο για τον καρκίνο Darzalex και την θεραπεία της ψωρίασης Tremfya αντιστάθμισε την απότομη πτώση που σημείωσε στις πωλήσεις το επιτυχημένο φάρμακο Stelara.

Ο κολοσσός της φαρμακοβιομηχανίας ανακοίνωσε έσοδα ύψους 24,1 δισ. δολαρίων, με αύξηση σχεδόν 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτό ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 23,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν σε 2,70 δολάρια ανά μετοχή, υψηλότερα από την εκτίμηση της αγοράς για 2,66 δολάρια.

Οι μετοχές της εταιρείας, οι οποίες έχουν αυξηθεί κατά 15% μέχρι στιγμής φέτος, υποχωρούν οριακά στις συναλλαγές της Τρίτης στην Wall Street.

Το Stelara, το οποίο ξεπέρασε τα 10 δισ. δολάρια σε ετήσιες πωλήσεις στο peak του, βρίσκεται αντιμέτωπο με τον ανταγωνισμό από βιο-ομοειδή φάρμακα, αφού πέρσι έχασε την προστασία για την πατέντα του. Οι πωλήσεις του φαρμάκου μειώθηκαν κατά περίπου 60% σε σχέση με πέρυσι, στα 656 εκατ. δολάρια. Ο CFO της εταιρίας, Joseph Wolk, δήλωσε ότι πολλοί ασθενείς, αντί να στραφούν στα βιο-ομοειδή, έχουν επιλέξει άλλες θεραπείες όπως το Tremfya.

«Βλέπουμε αυξημένο μερίδιο αγοράς στο Tremfya και αναμένουμε ότι θα δούμε κάτι παρόμοιο στη νέα από στόματος χορήγηση», δήλωσε ο Wolk, αναφερόμενος στο νέο φάρμακο Icotyde, το οποίο εγκρίθηκε τον Μάρτιο.

Η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει ο αντίκτυπος από τα νέα προϊόντα που κυκλοφόρησαν να γίνει πιο αισθητός κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Το Tremfya, το οποίο αντιμετωπίζει την ψωρίαση καθώς και τις φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, απέφερε 1,6 δισ. δολάρια για το τρίμηνο, σε αντίθεση με τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν πωλήσεις 1,2 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, οι πωλήσεις του Darzalex, μιας θεραπείας για τον καρκίνο του αίματος που κυκλοφόρησε το 2015, ανήλθαν στα 4 δισ. δολάρια για το τρίμηνο, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 3,4 δισ. δολάρια.

Οι τριμηνιαίες πωλήσεις για τον κλάδο της ιατρικής τεχνολογίας αυξήθηκαν κατά 7,7% στα 8,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών.

Η J&J αναμένει περαιτέρω γύρους προμηθειών βάσει όγκου (VBP) της Κίνας φέτος, με μεγαλύτερο αντίκτυπο στο δεύτερο εξάμηνο. Η Κίνα ξεκίνησε το πρόγραμμα μαζικής αγοράς το 2018 σε μια προσπάθεια να διαπραγματευτεί χαμηλότερες τιμές από τους κατασκευαστές φαρμάκων και έκτοτε το έχει επεκτείνει σε πολλά μέρη της χώρας.

Η εταιρεία αύξησε το εύρος για προβλέψεις εσόδων για το σύνολο του 2026 με ένα νέο μέσο όρο γύρω στα 100,8 δισ. δολαρίων, λίγο πάνω από την εκτίμηση της Wall Street για 100,6 δισ. δολάρια. Ταυτόχρονα, αύξησε και τις προβλέψεις για προσαρμοσμένα κέρδη στα 11,55 δολάρια ανά μετοχή κατά μέσο όρο, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με την τρέχουσα πρόβλεψη.

Η J&J συγκαταλέγεται στην ομάδα των κορυφαίων παγκόσμιων φαρμακοβιομηχανιών που έχουν συνάψει συμφωνίες τιμολόγησης φαρμάκων με την κυβέρνηση Τραμπ. Οι εταιρείες έχουν δηλώσει ότι θα μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων τους στις ΗΠΑ, προκειμένου να είναι ίσες με αυτές που ισχύουν σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, με αντάλλαγμα την ελάφρυνση των δασμών.

Η εταιρεία αναμένει ότι ο αντίκτυπος της συμφωνίας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ θα κατανεμηθεί ομοιόμορφα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.