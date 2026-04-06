Lavipharm: Τροποποιήθηκε το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη

Σε τροποποίηση – κωδικοποίηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, προχώρησε η Lavipharm.

Σε τροποποίηση – κωδικοποίηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, προχώρησε η Lavipharm.

Πιο συγκεκριμένα, γίνεται τροποποίηση των υπό 3.1, 3.2, 5.1, 5.3 και 7.1 όρων του (Δικαιούχοι του Προγράμματος και Αριθμός Μετοχών, Ωρίμανση και Άσκηση των Δικαιωμάτων, Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου). Οι λοιποί όροι του Προγράμματος παραμένουν ως είχαν.

Το τροποποιημένο - κωδικοποιημένο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών

1. Περιγραφή του Προγράμματος

1.1 Η θέσπιση του Προγράμματος εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αποδοχών και παροχών και αποτελεί μέρος των μακροχρόνιων κινήτρων που δίνονται σε στελέχη της Εταιρείας. Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η επιβράβευση στελεχών της Εταιρείας για τη συμβολή τους στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της Εταιρείας και η ενίσχυση της αφοσίωσης και εμπιστοσύνης τους σε αυτή και εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας. Το Πρόγραμμα θεσπίζεται προς όφελος επιλεγμένων στελεχών (στελεχών ή διευθυντών της Εταιρείας, όπως ειδικότερα εξειδικεύονται στο άρθρο 3.1 του παρόντος, εφεξής καλουμένων ως «Δικαιούχων»), η συμβολή των οποίων είναι καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας, και με σκοπό την επιβράβευση της ενεργούς συμμετοχής τους στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης πίστης.

1.2 Ειδικότερα, το Πρόγραμμα συνίσταται στη χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης (όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος) στους Δικαιούχους, ώστε οι εν λόγω Δικαιούχοι να αποκτήσουν μετοχές της Εταιρείας μέσω της συμμετοχής τους στην αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν Πρόγραμμα για τη χορήγηση και την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης (εφεξής τα «Δικαιώματα»).

1.3 Η ενεργοποίηση του Προγράμματος συνδέεται με την απόδοση της εισηγμένης Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια όπως ο EBITDA, και συγκεκριμένα με τους εξής στόχους: α) 2025: 16εκ. EBITDA και β) 2026: 20εκ. EBITDA. Το ελάχιστο ποσοστό επίτευξης στόχου για την ενεργοποίηση του Προγράμματος είναι 90% με γραμμική απόδοση έως το 100%. Εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος του 2025 δεν χορηγούνται τα Δικαιώματα του 2025, αλλά αθροίζονται στα προς χορήγηση Δικαιώματα που αφορούν το έτος 2026, και εφόσον επιτευχθεί ο στόχος του 2026 σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 90%, τότε χορηγούνται κατ’αναλογία της επίτευξης του στόχου. Τα υπόλοιπα Δικαιώματα προς διάθεση εντός του 2027 ακολουθούν την ίδια γραμμική χορήγηση με το 2026. Εάν όμως δεν επιτευχθεί ο στόχος του 2026, τότε το Πρόγραμμα παύει να ισχύει.

1.4 Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 113 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

2. Διάρκεια του Προγράμματος

Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται σε περίπου (6) έτη, ήτοι έως και το έτος 2029. Οι Δικαιούχοι δύνανται να ασκήσουν τα δικαιώματα συνολικά ή τμηματικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος.

3. Δικαιούχοι του Προγράμματος και αριθμός μετοχών

3.1 Στο Πρόγραμμα θα συμμετέχουν διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, η συνεισφορά των οποίων είναι υψίστης και καθοριστικής σημασίας τόσο για την επίτευξη των στόχων και τη γενικότερη εξέλιξη και πρόοδο της Εταιρείας, όσο και τη διατήρηση της ανταγωνιστικής της θέσης στην αγορά εντός της οποίας η τελευταία δραστηριοποιείται. Πιο συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα θα συμμετέχουν τα ακόλουθα στελέχη της Εταιρείας: Deputy CEO, Chief Financial Officer, Chief Manufacturing & Operations Officer, Chief People & Technology Officer, Chief Commercial Officer International, Chief Commercial Officer Hellas, Chief Scientific Officer, Director Legal & Compliance, Director Business Development & Acquisitions, Director International Marketing & Sales, Director Marketing & Sales CHC, Director Marketing RX, Director Research & Development, Director Quality, Director RA & Market Access, Director Manufacturing, Director Supply Chain & Planning, Lead Internal Audit, Head of Medical Affairs.

3.2 Το ανώτατο όριο των μετοχών που δύνανται να χορηγηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια διακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες τριακόσιες σαράντα πέντε (7.218.345) μετοχές, ενώ ο αριθμός των Δικαιωμάτων ανά Δικαιούχο θα προσδιορίζεται επακριβώς στα πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εκδίδει και παραδίδει στους Δικαιούχους πριν ή κατά τον χρόνο ωρίμανσης των Δικαιωμάτων σύμφωνα με το παρόν. Λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό αριθμό Δικαιούχων, από τον παραπάνω αριθμό συνολικών μετοχών θα μείνουν αδιάθετες διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (278.668) μετοχές για την κάλυψη τυχόν νέων Δικαιούχων.

3.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την επιλογή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, των Δικαιούχων στους οποίους θα χορηγούνται τα πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών, με κριτήριο -μεταξύ άλλων- τη συμβολή του συγκεκριμένου Δικαιούχου στο έργο και την απόδοση της Εταιρείας και την επίτευξη των στόχων και πλήρωση των όρων που τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Τα εν λόγω πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών θα αναγράφουν ενδεικτικά α) τα στοιχεία του Δικαιούχου, β) τον αριθμό μετοχών για τις οποίες του χορηγούνται τα Δικαιώματα, γ) την ημερομηνία παραχώρησης και ενεργοποίησης των Δικαιωμάτων, δ) την τιμή άσκησης των Δικαιωμάτων και απόκτησης των αντίστοιχων μετοχών και ε) τους σχετικούς όρους και τη διαδικασία άσκησης των Δικαιωμάτων.

4. Χαρακτηριστικά των Δικαιωμάτων και των Μετοχών

4.1 Τα Δικαιώματα που απονέμονται παρέχουν σε κάθε Δικαιούχο το δικαίωμα να συμμετέχει στη σύμφωνα με το νόμο αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για αριθμό μετοχών της Εταιρείας (εφεξής οι «Μετοχές») ίσο με τον αριθμό των Δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί. Οι Μετοχές θα εκδοθούν στην καθορισμένη τιμή διάθεσης, ως ορίζεται στην παράγραφο 4.3 του παρόντος.

4.2 Οι Μετοχές που θα διατίθενται στους Δικαιούχους μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων θα είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και θα παρέχουν τα ίδια δικαιώματα που απορρέουν από τις υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας.

4.3 Η τιμή διάθεσης των Μετοχών που θα παραδοθούν στους Δικαιούχους κατόπιν της άσκησης των Δικαιωμάτων που τους έχουν απονεμηθεί, ανέρχεται σε τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,34) ανά μετοχή.

4.4 Τα Δικαιώματα είναι προσωποπαγή, χορηγούνται αποκλειστικά στους Δικαιούχους, δεν επιβαρύνονται με βάρη ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα, δεν εκχωρούνται σε τρίτους και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν με δικαιοπραξία εν ζωή. Διάθεση ή επιβάρυνση αυτών είναι άκυρη έναντι της Εταιρείας και συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια του Δικαιώματος.

5. Ωρίμανση και Άσκηση των Δικαιωμάτων

5.1 Μετά τη συμπλήρωση της περιόδου ωρίμανσης του Προγράμματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόν και στα πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών, οι Δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα Δικαιώματά τους συνολικά ή τμηματικά ως εξής: 1) στις 30.04.2026 ωριμάζει ποσοστό 25% των χορηγούμενων Δικαιωμάτων, 2) στις 30.04.2027 ωριμάζει ποσοστό 45% των χορηγούμενων Δικαιωμάτων, 3) στις 30.04.2028 ωριμάζει ποσοστό 30% των χορηγούμενων Δικαιωμάτων, ενώ το δικαίωμα εξάσκησης των Δικαιωμάτων θα δίνεται για ένα ακόμα έτος.

5.2 Για την άσκηση των Δικαιωμάτων του, κάθε Δικαιούχος θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως στη βάση υποδείγματος δήλωσης την οποία θα χορηγήσει η Εταιρεία, την πρόθεσή του να ασκήσει τα Δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, καθώς και τον συγκεκριμένο αριθμό Μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα. Η μονομερής αυτή έγγραφη δήλωση κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και πρέπει να συνοδεύεται από:

α) Το αντίστοιχο πιστοποιητικό δικαιώματος απόκτησης μετοχών, που αντιπροσωπεύει τα ασκούμενα Δικαιώματα, ή ακριβές αντίγραφο αυτού.

β) Αποδεικτικό πληρωμής του τιμήματος των Μετοχών, που αποκτώνται κατόπιν άσκησης των εν λόγω Δικαιωμάτων, στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας που θα έχει γνωστοποιηθεί προηγουμένως στους Δικαιούχους.

γ) Δήλωση του Δικαιούχου για τον κωδικό αριθμό Μερίδας Επενδυτή, τον Αριθμό Λογαριασμού Αξιών του στο Σ.Α.Τ. και τον Αριθμό Χειριστή του Δικαιούχου, στον οποίο επιθυμεί να καταχωριστούν οι αντίστοιχες μετοχές.

5.3 Η προθεσμία της υποβολής δήλωσης για την άσκηση των Δικαιωμάτων και για την καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος άσκησης των Δικαιωμάτων εκκινεί την 4η Μαΐου και λήγει την 8η Μαΐου κάθε έτους ωρίμανσης του Προγράμματος σύμφωνα με το παρόν. Ανάκληση υποβληθείσας δήλωσης δεν επιτρέπεται. Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης είναι ανίσχυρη και δεν επιφέρει έννομα αποτελέσματα.

6. Προϋποθέσεις άσκησης

6.1 Οι Δικαιούχοι, προκειμένου να ασκήσουν τα Δικαιώματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5.3 του παρόντος, πρέπει κατά το χρόνο άσκησης να είναι στελέχη της Εταιρείας (των επιπέδων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα). Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα έχουν και όσα στελέχη των επιπέδων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, προσληφθούν μέχρι

και 31.12.2023, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος αριθμός μετοχών. Η συμμετοχή στελεχών που θα προσληφθούν αργότερα, θα αποφασίζεται από το ΔΣ.

6.2 Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης (με την προϋπόθεση ότι υπήρχε καλή απόδοση, τήρηση εταιρικών διαδικασιών και όρου non compete), ο Δικαιούχος λαμβάνει όσα Δικαιώματα έχουν ωριμάσει τη στιγμή της παραίτησης, με υποχρέωση εξάσκησης εντός ενός (1) έτους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος, ενώ τα υπόλοιπα χάνονται.

6.3 Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας (με την προϋπόθεση ότι υπήρχε καλή απόδοση, τήρηση εταιρικών διαδικασιών και όρου non compete – good leaver), ο Δικαιούχος λαμβάνει όσα Δικαιώματα έχουν ωριμάσει τη στιγμή της καταγγελίας, με υποχρέωση εξάσκησης εντός ενός (1) έτους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος.

6.4 Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητας του στελέχους (bad leaver), όπως ενδεικτικά σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης λόγω παραβίασης από το στέλεχος αναληφθεισών συμβατικών υποχρεώσεων (π.χ. παράλληλη εργασία σε άλλον εργοδότη, παραβίαση υποχρέωσης εμπιστευτικότητας, κ.λπ.), καταγγελία λόγω αξιόποινης πράξης τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος κατά τη διάρκεια της εργασίας κ.λπ., το Πρόγραμμα παύει να ισχύει ως προς τον συγκεκριμένο Δικαιούχο και τυχόν Δικαιώματα που δεν έχουν εξασκηθεί, καταργούνται.

6.5 Σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή ολικής/μερικής ανικανότητας (συμπεριλαμβάνεται και η πρόωρη συνταξιοδότηση), ο Δικαιούχος λαμβάνει όσα Δικαιώματα έχουν ωριμάσει τη στιγμή της υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση, με υποχρέωση εξάσκησης εντός ενός (1) έτους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος.

6.6 Σε περίπτωση θανάτου του Δικαιούχου, οι νόμιμοι κληρονόμοι λαμβάνουν όσα Δικαιώματα έχουν ωριμάσει τη στιγμή του θανάτου, με υποχρέωση εξάσκησης εντός ενός (1) έτους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος.

7. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ.3 του Ν. 4548/2018, μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων από τους Δικαιούχους, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ’ ανώτατο όριο, προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό που αντιστοιχεί στα Δικαιώματα που έχουν ασκηθεί, τροποποιώντας αντίστοιχα το Καταστατικό της Εταιρείας. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει στη λήψη απόφασης για την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και έπειτα, θα προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που επιβάλλει η χρηματιστηριακή νομοθεσία, προκειμένου να μεταβιβασθούν οι μετοχές στους ασκήσαντες τα Δικαιώματα και να καταχωρισθούν αυτές στις οικείες Μερίδες Επενδυτών.

8. Ειδοποιήσεις

Όλες οι σχετικές με το Πρόγραμμα ειδοποιήσεις/γνωστοποιήσεις/ενημερώσεις που απευθύνονται στους Δικαιούχους θα επιδίδονται επί αποδείξει στη διεύθυνση εργασίας ή κατοικίας του Δικαιούχου ή στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία ο ίδιος έχει ήδη ή θα γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Τροποποίηση του Προγράμματος

9.1 Το Πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε. Οποιαδήποτε μεταβολή/τροποποίηση/ανάκληση/κατάργηση του

Προγράμματος δε θα συνιστά σε καμία περίπτωση μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των Δικαιούχων και οι Δικαιούχοι δε θα μπορούν να αξιώνουν οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση έναντι της Εταιρείας.

9.2 Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ειδοποιεί άμεσα τους Δικαιούχους εγγράφως.

9.3 Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή υπαγωγής της Εταιρείας σε παρόμοια διαδικασία αφερεγγυότητας, τα Δικαιώματα χάνονται αυτοδικαίως και οι Δικαιούχοι δεν θα έχουν καμία αξίωση έναντι της Εταιρείας από οποιαδήποτε εν γένει αιτία.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το Πρόγραμμα, τα Δικαιώματα και κάθε ζήτημα σχετικό με την ερμηνεία τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.