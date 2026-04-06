Μήνυμα ΠΟΥ για στήριξη της επιστήμης και διεθνείς συνεργασίες

Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές υγείας πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά στα επιστημονικά δεδομένα. Τα μεγαλύτερα οφέλη της επιστημονικής προόδου καταγράφονται στη μείωση της βρεφικής και της παιδικής θνησιμότητας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) καλεί την παγκόσμια κοινότητα να ανανεώσει τη δέσμευσή της για συνεργασία και υποστήριξη της επιστήμης, καθώς αυτές οι παράμετροι αποτελούν τις δύο κινητήριες δυνάμεις που οδηγούν σε ισχυρότερα και δικαιότερα συστήματα υγείας. Το μήνυμα του Οργανισμού για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2026 (που ξεκίνησε να εορτάζεται στις 7 Απριλίου του 1948) συνοψίζεται στη φράση «Μαζί για την υγεία. Σταθείτε στο πλευρό της επιστήμης». Το μήνυμα του καθίσταται περισσότερο καίριο σε μια εποχή αβεβαιότητας που οι παραπλανητικές και ψευδείς ειδήσεις (fake news) γνωρίζουν αλματώδη αύξηση και διακινούνται μέσα από πληθώρα καναλιών, εκμεταλλευόμενες τα social media και τους εύπιστους ανθρώπους.

Η ανθρώπινη υγεία έχει μεταμορφωθεί ριζικά τον τελευταίο αιώνα, κυρίως χάρη στην επιστημονική πρόοδο και τη διεθνή συνεργασία. Τα μεγαλύτερα οφέλη καταγράφονται στην βρεφική και παιδική θνησιμότητα, με το παγκόσμιο ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας να έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 40% την τελευταία 25ετία και οι θάνατοι των παιδιών κάτω των πέντε ετών να έχουν μειωθεί περισσότερο από 50%. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία, οι επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, τομέων και χωρών συνεχίζουν να μετατρέπουν τις κάποτε απειλητικές για τη ζωή ασθένειες - όπως η αυξημένη αρτηριακή πίεση, οι διαγνώσεις καρκίνου ή η λοίμωξη από HIV - σε διαχειρίσιμα χρόνια προβλήματα υγείας, παρατείνοντας και βελτιώνοντας τη ζωή παγκοσμίως.

Αναδυόμενες ασθένειες και επιδεινούμενες ανισότητες, οι σύγχρονες προκλήσεις

Ωστόσο, οι απειλές για την υγεία συνεχίζουν να αυξάνονται, τροφοδοτούμενες από τις κλιματικές επιπτώσεις, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις δημογραφικές μεταβολές. Αυτές οι προκλήσεις περιλαμβάνουν επίμονες ασθένειες και επιβαρυμένα συστήματα υγείας, καθώς και αναδυόμενες ασθένειες με δυναμικό επιδημίας ή πανδημίας. Σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες επιστήμονες - μαζί με οργανισμούς όπως ο ΠΟΥ - επιταχύνουν την έρευνα και αναπτύσσουν πολιτικές, εργαλεία και καινοτομίες που απαιτούνται για την προστασία των κοινοτήτων σήμερα και τη διασφάλιση της υγείας των μελλοντικών γενεών. «Η επιστήμη είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία της ανθρωπότητας για την προστασία και τη βελτίωση της υγείας», δήλωσε ο Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. «Οι άνθρωποι σε κάθε χώρα ζουν κατά μέσο όρο σήμερα περισσότερο και πιο υγιεινά από ό,τι οι πρόγονοί τους, χάρη στη δύναμη της επιστήμης. Τα εμβόλια, η πενικιλίνη, η θεωρία των μικροβίων, οι προηγμένες εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας και η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος είναι μόνο μερικά από τα επιτεύγματα που έχει επιτύχει η επιστήμη και τα οποία έχουν σώσει ζωές και έχουν μεταμορφώσει την υγεία δισεκατομμυρίων ανθρώπων».

Εμβόλια, το μεγαλύτερο επίτευγμα της επιστήμης

Οι επιστημονικές καινοτομίες είναι πιο ισχυρές όταν υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται ευρέως. Κάθε επιτυχία στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας αντικατοπτρίζει το συλλογικό έργο και τη συνεργασία επιστημονικών οργανισμών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, εργαζομένων στον τομέα της υγείας και του κοινού. Για παράδειγμα:

Πριν από τη σύγχρονη αναισθησία, η χειρουργική επέμβαση συνοδευόταν από δυνατούς πόνους. Σήμερα, ασφαλέστερα φάρμακα, οικονομικά προσιτές τεχνολογίες και εκπαιδευμένοι ειδικοί επιτρέπουν την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων που σώζουν ζωές, ενώ οι ασθενείς κοιμούνται άνετα. Η επιστημονική πρόοδος έχει συμβάλει στον εκδημοκρατισμό αυτών των εξελίξεων, καθιστώντας την ασφαλή χειρουργική περίθαλψη προσβάσιμη σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων πολλών κοινοτήτων με περιορισμένους πόρους.

Τα τελευταία 50 χρόνια, οι παγκόσμιες προσπάθειες ανοσοποίησης έχουν σώσει περισσότερα από 154 εκατομμύρια παιδιά από μολυσματικές ασθένειες. Τα εμβόλια έχουν συμβάλει στη μείωση της βρεφικής θνησιμότητας κατά 40%, με μόνο ένα εμβόλιο - το εμβόλιο για την ιλαρά - να έχει σώσει περισσότερα από 90 εκατομμύρια παιδιά. Τα εμβόλια αποτελούν το μεγαλύτερο επιστημονικό επίτευγμα και τα οφέλη από τους εμβολιασμούς ρουτίνας είναι αντίστοιχα με αυτά του καθαρού πόσιμου νερού, στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Η πρόοδος στις τεχνολογίες έγκαιρου ελέγχου μεταμορφώνει τα αποτελέσματα για την υγεία. Από τις ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης έως τον έλεγχο του καρκίνου του μαστού μέσω της ψηφιακής μαστογραφίας, αυτά τα εργαλεία έχουν γίνει παρεμβάσεις που σώζουν ζωές για εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο ΠΟΥ εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του παγκόσμιου μετασχηματισμού της υγείας και της επιστήμης. Για παράδειγμα:

Κατά τη διάρκεια της επιδημίας του Σοβαρού Οξέος Αναπνευστικού Συνδρόμου (SARS) το 2003, ο ΠΟΥ συντόνισε ένα παγκόσμιο δίκτυο εργαστηρίων που κοινοποιούσαν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η συνεργασία επέτρεψε την ταχεία ταυτοποίηση του ιού που προκαλεί το SARS εντός δύο εβδομάδων, θέτοντας ένα παγκόσμιο μοντέλο για την ανίχνευση και την αντιμετώπιση επιδημιών που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Το 2009, ο ΠΟΥ ανέπτυξε σκευάσματα αντισηπτικού χεριών με βάση το αλκοόλ και προώθησε την παγκόσμια υιοθέτησή τους σε περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης. Αυτή η καινοτομία, μαζί με σχετικές στρατηγικές πρόληψης λοιμώξεων, βοηθά στην προστασία εκατομμυρίων ασθενών και εργαζομένων στον τομέα της υγείας παγκοσμίως από λοιμώξεις και επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας COVID-19 .

. Ο ΠΟΥ εντοπίζει συνεχώς τις αναδυόμενες προκλήσεις για την ανθρώπινη υγεία, φέρνοντας σε επαφή κορυφαίους επιστήμονες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη κανόνων και προτύπων που προστατεύουν τις κοινότητες. Για παράδειγμα, οι παγκόσμιες οδηγίες του ΠΟΥ για την ποιότητα του αέρα καθορίζουν τα επίπεδα ποιότητας του αέρα που απαιτούνται για την προστασία της υγείας από κινδύνους όπως οι αναπνευστικές λοιμώξεις, το άσθμα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και ο καρκίνος του πνεύμονα. Τα πρότυπα πόσιμου νερού του ΠΟΥ διασφαλίζουν ότι το νερό από τις βρύσες μας είναι ασφαλές, συμβάλλοντας στην πρόληψη διαρροϊκών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων θανατηφόρων ασθενειών όπως η χολέρα.

Η επιστήμη κριτήριο για τη λήψη αποφάσεων

Σύμφωνα με το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας 2026, ο ΠΟΥ και η γαλλική Προεδρία της G7 συγκαλούν Σύνοδο Κορυφής για την Υγεία στη Λυών της Γαλλίας, από τις 5 έως τις 7 Απριλίου, συγκεντρώνοντας αρχηγούς κρατών, επιστήμονες και ηγέτες της κοινότητας για την ενίσχυση της συντονισμένης δράσης.

Ο ΠΟΥ θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Φόρουμ του δικτύου Συνεργαζόμενων Κέντρων του από τις 7 έως τις 9 Απριλίου με εκπροσώπους από πάνω από 800 ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα από περισσότερες από 80 χώρες. Αυτά τα Κέντρα υποστηρίζουν το έργο έρευνας, τεχνικής βοήθειας και ανάπτυξης ικανοτήτων του ΠΟΥ παγκοσμίως.

«Η επιστήμη μετατρέπει την αβεβαιότητα σε κατανόηση και αποκαλύπτει τις οδούς για την προστασία και την ίαση των κοινοτήτων μας», δήλωσε η Δρ. Σιλβί Μπριάν, επικεφαλής επιστήμονας του Οργανισμού. «Χωρίς τη σαφήνεια της αυστηρής επιστημονικής έρευνας, κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε από προκαταλήψεις και παρανοήσεις - και πολύ συχνά προς θεραπείες που μας απογοητεύουν ή ακόμη και μας θέτουν σε κίνδυνο. Σήμερα, πρέπει να σταθούμε δίπλα στην επιστήμη, ώστε η συνεργασία μας να διατηρηθεί, να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί για την καλύτερη υγεία των επόμενων γενεών».

Η επιστήμη πρέπει να συνεχίσει να καθοδηγεί τη λήψη αποφάσεων για την υγεία σε όλα τα επίπεδα. Ο ΠΟΥ και οι συνεργάτες του παράγουν και μεταφράζουν στοιχεία για ένα ευρύ φάσμα προτεραιοτήτων υγείας, από μολυσματικές ασθένειες και χρόνιες παθήσεις έως την ψυχική υγεία, την διατροφή και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, υποστηρίζοντας τις χώρες να παρέχουν αποτελεσματική και δίκαιη φροντίδα. Τα επιτεύγματα στην παγκόσμια υγεία δείχνουν ότι όταν οι χώρες ενώνονται γύρω από την επιστήμη, όχι μόνο ανταποκρίνονται στις κρίσεις πιο αποτελεσματικά, αλλά και χτίζουν ισχυρότερα, πιο δίκαια συστήματα υγείας για το μέλλον. Ο ΠΟΥ καλεί τις κυβερνήσεις, τους θεσμούς και τα άτομα να συνεχίσουν να υποστηρίζουν και να συνεργάζονται στην επιστήμη και να διασφαλίζουν ότι οι προσεγγίσεις που βασίζονται σε τεκμήρια καθοδηγούν τις πολιτικές υγείας και τις καθημερινές αποφάσεις.