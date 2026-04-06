Βιομηχανικό Ρεύμα: Στήριξη σε δυο πυλώνες - Ετήσια ενίσχυση 100 εκατ. και πρόγραμμα 200 εκατ. για επενδύσεις

Είχε προηγηθεί σύσκεψη στο ΥΠΕΝ με αντικείμενο τα μέτρα για στήριξη των επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση της βιομηχανίας.

Για ένα πλαίσιο στήριξης της βιομηχανίας με βάση την κοινοτική νομοθεσία, έκανε λόγο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα στήριξης για τη βιομηχανία το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας.

Τα μέτρα στήριξης βασίζονται σε δυο πυλώνες.

«Εξασφαλίσαμε 100 εκατ. το χρόνο για τα επόμενα 5 χρόνια, όχι μόνο για βαριά βιομηχανία αλλά και 23 χιλ. επιχειρήσεις» τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

«Έχουμε, επίσης, εργαστεί για απορρόφηση πόρων 200 εκατ. ευρώ από Ταμείο Εκσυγχρονισμού. είναι ένα πακέτο δράσεων, που ολοκληρώνει τον κύκλο στήριξης που έχει ξεκινήσει από πέρυσι» συμπλήρωσε ο υπουργός Ενέργειας,

Με τη σειρά του ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η στήριξη της βιομηχανίας είναι απόλυτη προτεραιότητα, για να έχουμε συνεχή ανάπτυξη.

Η χρηματοδότηση από το το Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα συνδεθεί με στόχους εξοικονόμησης της τάξης του 10%. Αφορούν, δε, στον κλάδο των τσιμέντων, χαρτιού, μεταποίησης κτλ και αφορούν μια σειρά από παρεμβάσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και έρχονται σε συνέχεια του προγράμματος CISAF, που είναι ένα πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εφαρμόζεται από τις 25 Ιουνίου 2025 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030. Στοχεύει στην επιτάχυνση της ανθρακοποίησης, την υποστήριξη καθαρών τεχνολογιών και τη μείωση του κόστους ενέργειας για ενεργοβόρες βιομηχανίες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Η αντιστάθμιση

Με βάση τον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο η στήριξη είναι περίπου στα 75 εκατ. για ενεργοβόρες βιομηχανίες με την αναπροσαρμογή του συντελεστή στο 0,82. Επίσης γίνεται μια μείωση 50% στις χρεώσεις ΥΚΩ, οριζόντια, για όλες τις βιομηχανίες.

Ειδικότερα, η μείωση των ΥΚΩ, που ξεκινά από τον Ιούλιο, αφορά στο 50% επί των υφɩστάμενων χρεώσεων ΥΚΩ, προσφέροντας ουσɩαστɩκή οɩκονομɩκή ανακούφɩση στɩς ενεργοβόρες βɩομηχανɩκές μονάδες της χώρας μας.

Το συνολɩκό οɩκονομɩκό αποτέλεσμα μεταφράζεταɩ σε εξοɩκονόμηση 26 εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσɩα βάση, ενɩσχύοντας τα ταμεɩακά δɩαθέσɩμα των βɩομηχανɩών.

