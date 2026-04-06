Ferryscanner: Αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό για το καλοκαίρι - Διψήφια άνοδος στα early bookings

Η Ελλάδα προσελκύει Ευρωπαίους και Αμερικανούς ταξιδιώτες και τις Κυκλάδες στο επίκεντρο του island hopping σύμφωνα με Ferryscanner.

Θετικά ξεκινά η φετινή τουριστική σεζόν, καθώς τα πρώτα στοιχεία της Ferryscanner για το καλοκαίρι του 2026 καταγράφουν σημαντική αύξηση στα early bookings από το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας ότι οι ξένοι ταξιδιώτες επιλέγουν όλο και πιο νωρίς την Ελλάδα για τις διακοπές τους.

Η ανάλυση, που βασίζεται σε κρατήσεις της περιόδου 1 Δεκεμβρίου 2025 έως 26 Μαρτίου 2026 για ταξίδια μεταξύ 1 Ιουνίου και 31 Αυγούστου 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, αποτυπώνει σαφή ανοδική τάση ήδη πριν από την έναρξη της σεζόν.

Συγκεκριμένα, οι κρατήσεις καταγράφουν αύξηση 14,8% και οι επιβάτες 15,9%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία της ζήτησης. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την ανάπτυξη παίζουν οι ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες εμφανίζονται ενισχυμένες σε σχέση με πέρσι. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει όχι μόνο ότι η Ελλάδα παραμένει ελκυστικός προορισμός, αλλά και μια σαφή μετατόπιση προς πιο έγκαιρο και οργανωμένο ταξιδιωτικό σχεδιασμό.

Οι πέντε μεγαλύτερες αγορές (Αυστραλία, Ιταλία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ) εξακολουθούν να συγκεντρώνουν πάνω από το 60% της συνολικής ζήτησης, ωστόσο η συμβολή τους στην ανάπτυξη παρουσιάζει διαφοροποιήσεις. Η Αυστραλία, παρά το γεγονός ότι παραμένει η μεγαλύτερη αγορά σε όγκο κρατήσεων, εμφανίζει σημαντική υποχώρηση (-20,3%), ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κινείται ελαφρώς πτωτικά (-5,1%).

Αντίθετα, η άνοδος προέρχεται κυρίως από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με την Ιταλία (+42,0%) και τη Γαλλία (+40,4%) να ξεχωρίζουν για τη δυναμική τους, ενώ σημαντική ενίσχυση καταγράφουν και οι ΗΠΑ (+25,6%). Την ίδια στιγμή, αγορές όπως η Ισπανία (+60,9%) και η Γερμανία (+40,8%) ενισχύουν περαιτέρω τη συνολική εικόνα, σηματοδοτώντας μια σαφή γεωγραφική διεύρυνση της ζήτησης εντός Ευρώπης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έντονη άνοδος από αναδυόμενες αγορές, όπως η Τουρκία, η Σιγκαπούρη και η Ταϊλάνδη, αλλά και χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν την Ελλάδα από νέες αγορές.

Σε επίπεδο προορισμών, οι Κυκλάδες παραμένουν το πιο δημοφιλές νησιωτικό σύμπλεγμα, με τη Πάρο, τη Μήλο, τη Νάξο, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο όγκο κρατήσεων. Παράλληλα, αυξημένη εμφανίζεται η κινητικότητα σε ενδο-νησιωτικά δρομολόγια, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση του island hopping ως βασικού travel trend για το καλοκαίρι του 2026.

Η Αλεξία Κωτσή, Marketing Director της Ferryscanner, δήλωσε σχετικά: «Τα φετινά στοιχεία για τις early bookings του καλοκαιριού 2026 επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα παραμένει ένας από τους κορυφαίους προορισμούς διεθνώς, με τη ζήτηση να εκδηλώνεται πλέον πολύ νωρίτερα. Η ισχυρή άνοδος από τις ευρωπαϊκές αγορές και τις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την αυξημένη κινητικότητα στις Κυκλάδες και στα ενδο-νησιωτικά δρομολόγια, αποτυπώνουν μια πιο δυναμική και ευέλικτη ταξιδιωτική συμπεριφορά».