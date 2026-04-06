Bloomberg: Στις φλόγες μία από τις πιο κρίσιμες πύλες πετρελαίου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα

Φωτιά ξέσπασε στον βασικό τερματικό σταθμό πετρελαίου της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, μετά από επίθεση με drone κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Φωτιά ξέσπασε στον βασικό τερματικό σταθμό πετρελαίου της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, μετά από επίθεση με drone κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με στοιχεία της NASA.

Συγκεκριμένα, δορυφορικές εικόνες από το σύστημα FIRMS (Fire Information for Resource Management System) της NASA δείχνουν νέες πυρκαγιές στην περιοχή του λιμανιού του Νοβοροσίσκ, όπου βρίσκεται ο τερματικός σταθμός Σεσκάρις της Transneft, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η κρατική εταιρεία διαχείρισης αγωγών πετρελαίου Transneft δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων για σχολιασμό.

Στην επίθεση με drone κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη-λιμάνι του Νοβοροσίσκ, οκτώ σπίτια υπέστησαν ζημιές, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βενιαμίν Κοντράτιεφ σε δήλωσή του στο Telegram. Συντρίμμια drone εντοπίστηκαν στην περιοχή αρκετών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, είπε, χωρίς να παρέχει λεπτομέρειες.

Το Νοβοροσίσκ είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, που φιλοξενεί πολλαπλές εγκαταστάσεις για εξαγωγές εμπορευμάτων και γενικού φορτίου. Στις αρχές Μαρτίου, οι ουκρανικές επιθέσεις με drone προκάλεσαν διακοπή των φορτίων πετρελαίου του Νοβοροσίσκ.

Το Κίεβο στοχεύει να μειώσει την ικανότητα του Κρεμλίνου να εξάγει πετρέλαιο και να αποκομίσει έκτακτα κέρδη από την παγκόσμια αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου, η οποία οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τον περασμένο μήνα, ουκρανικά drones προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Πριμόρσκ και το Ουστ-Λούγκα, τα βασικά λιμάνια της Ρωσίας στις ακτές της Βαλτικής. Η Μόσχα, με τη σειρά της, επιτίθεται σε υποδομές ενέργειας, φυσικού αερίου και σιδηροδρόμων στην Ουκρανία.

Οι αδιάκοπες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε λιμάνια πετρελαίου μείωσαν τις θαλάσσιες εξαγωγές της Ρωσίας τον Μάρτιο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg. Η πτώση έρχεται καθώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ένα πρωτοφανές σοκ στην προσφορά πετρελαίου σε όλο τον κόσμο.