Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πράσινο φως στην απόκτηση της Αφοί Κοντζόγλου από τη Μασούτης

Το πράσινο φως για την απόκτηση της Αφοί Κοντζόγλου από τη βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Δ. Μασούτης άναψε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Όπως έγινε σήμερα γνωστό, η αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε την απόφασή της για την έγκριση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας Αφοί Κοντζόγλου από την Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.

Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε στις 3 Απριλίου, έπειτα από εξέταση και αξιολόγηση των στοιχείων της συμφωνίας.

Το deal

Όπως γνωστοποίησαν την περασμένη Πέμπτη στους εκπροσώπους του Τύπου ο πρόεδρος της Δ. Μασούτης, Γιάννης Μασούτης και ο Διευθύνων Σύμβουλος Θεόδωρος Γεροστεργιούδης, η εταιρεία διανομής Αφοί Κοντζόγλου είναι μια επιχείρηση που κάνει περίπου 25 εκατ. τζίρο, έχει καθαρό κέρδος 1 εκατ. ευρώ τον χρόνο, έχει μηδενικό δανεισμό και ιδιόκτητα ακίνητα.

Πρόκειται για μία κίνηση με καθαρά επενδυτικό χαρακτήρα, που στοχεύει στην ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και ειδικότερα στην καλύτερη εξυπηρέτηση των μικρών σημείων λιανικής του δικτύου σε πανελλαδικό επίπεδο. Η Μασούτης έχει αποκτήσει το 51% της Αφοί Κοντζόγλου.

Το εν λόγω deal έγινε γνωστό τον περασμένο Ιανουάριο.

Ποια είναι η Αφοί Κοντζόγλου

Με την επιχειρηματική της διαδρομή να ξεκινά το 1958 από τη Θεσσαλονίκη, η Kontzoglou Distribution είναι σήμερα μια από τις πιο γνωστές εταιρείες στον κλάδο των χονδρικών πωλήσεων που δραστηριοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο, διαθέτοντας οργανωμένο δίκτυο διανομής που εξυπηρετεί αλυσίδες σούπερ μάρκετ και σημεία λιανικής.

Στο τιμόνι της βορειοελλαδίτικης επιχείρησης βρίσκεται ο Γιάννης Κοντζόγλου, ενώ μεγάλο της πλεονέκτημα θεωρούνται οι μακροχρόνιες συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες και αποκλειστικές συνεργασίες αντιπροσώπευσης και διανομής γνωστών προϊόντων.

Στο ευρύ χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται ιδιαίτερα γνωστά εμπορικά σήματα, ενώ συνεργάζεται με εμβληματικές εταιρείες όπως Μινέρβα, Γιώτης, Ήλιος, BIC, Procter & Gamble, Arla, Condito, Bolton Group κ.α.