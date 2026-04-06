Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Σημαντικό το γερμανικό αποτύπωμα στην Υγεία και την Οικονομία της Ελλάδας

Ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία έχουν οι γερμανικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας, ιδιαίτερα στη αγορά φαρμάκων και ιατρικών τεχνολογιών

Ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα παρουσιάζουν στην Ελλάδα οι γερμανικές εταιρείες με δραστηριότητα στον τομέα της Υγείας, εμφανίζοντας στην αγορά φαρμάκου και στην ιατρική τεχνολογία (Med Tech) συνολικό ετήσιο τζίρο 1,7 δισ. ευρώ και 1.800 εργαζόμενους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Μελών Υγείας του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στον τομέα του φαρμάκου οι γερμανικές εταιρείες συγκεντρώνουν ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ, απασχολώντας πάνω από 1.300 εργαζόμενους, ενώ στον τομέα του Med Tech απασχολούν πάνω από 500 εργαζόμενους, καταγράφουν συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 200 εκατ. ευρώ και μερίδιο αγοράς 30%.

Όπως αναφέρει το Επιμελητήριο, οι γερμανικές εταιρείες στον κλάδο Υγείας, έχοντας παρουσία στην Ελλάδα που ξεπερνά τον έναν αιώνα, πετυχαίνουν προοδευτική ενδυνάμωση των μεγεθών τους και γενικότερα του ρόλου τους στην αγορά, κατακτώντας ηγετικές θέσεις σε τομείς όπως υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (IVF), διαβήτης, ογκολογία, σπάνιες νόσοι, καρδιαγγειακά νοσήματα, καθώς και διαχείριση κατ' οίκον θεραπειών (οξυγονοθεραπεία, άπνοια ύπνου, ALS), όπου διακινούν και παράγουν φάρμακα που έχουν γράψει ιστορία καθώς και νέα καινοτόμα φάρμακα.

Το αποτύπωμα των γερμανικών εταιρειών Υγείας στην καινοτομία καταγράφεται ιδιαιτέρως ισχυρό: Ένα στα δέκα καινοτόμα φάρμακα (εξαιρουμένων των νοσοκομειακών) προέρχεται από τις εν λόγω εταιρείες. Εξίσου σημαντικό καταγράφεται το αποτύπωμα των εταιρειών στις κλινικές μελέτες των καινοτόμων φαρμάκων: Οι κλινικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια, ξεπερνούν σε αριθμό τις 100.

«Oι εταιρείες υγείας-μέλη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου υποστηρίζουν έμπρακτα τη γενικότερη προσπάθεια η Ελλάδα να αποτελέσει μία χώρα παράδειγμα στην Ευρώπη ως προς την υποστήριξη της καινοτομίας στην υγεία και την ανεξαρτησία της Ευρώπης στον τομέα αυτό», αναφέρει ο πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας του Επιμελητηρίου, Μανώλης Μιτάκης.

Σε ό,τι αφορά το αποτύπωμα της κατηγορίας «Ιατρική τεχνολογία» (Med Tech), οι γερμανικές εταιρείες κατέχουν ηγετική θέση στην ιατρική απεικόνιση, την ενδοσκόπηση, τις ψηφιακές λύσεις υγείας και την εργαστηριακή διάγνωση, ενώ πρωτοπορούν στην ψηφιοποίηση του χειρουργείου (πρώτο στην Ελλάδα το 2004) και στην καινοτομία σε εξωσκόπηση, φθορίζουσα απεικόνιση και ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη δύσκολη διασωλήνωση.

«Το αποτύπωμα των εταιρειών της ομάδας υγείας του Ελληνογερμανικού Επιμελητήριου στη βιώσιμη ανάπτυξη είναι εξίσου ισχυρό από τον τομέα των εξαγωγών καινοτόμων φαρμάκων έως τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την προστασία του περιβάλλοντος», τονίζει ο πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, για να προσθέσει, αναφερόμενος στο όραμα της της αρμόδιας Επιτροπής του Επιμελητηρίου, ότι εστιάζει «στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού μέσω της πρόσβασης στην καινοτομία, στη συμβολή σε ένα βιώσιμο και αποδοτικό σύστημα υγείας, καθώς και στην ενίσχυση της κλινικής έρευνας και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων παραγωγής και εξαγωγών».

Σύμφωνα με τον κ. Μιτάκη, «η Επιτροπή Υγείας στηρίζει τον δημόσιο τομέα στην ψηφιακή μεταμόρφωση της υγείας, από την πρόληψη έως τη θεραπεία, και προωθεί την αποδοτικότητα του συστήματος υγείας μέσω καινοτόμων λύσεων Med Tech, με έμφαση στο patient twinning, το healthcare AI και την εξατομικευμένη ιατρική τεχνολογία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ