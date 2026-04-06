Τέμπη: Σημαντικό υλικό στα χέρια των οικογενειών -«Αποδεικνύεται το μπάζωμα» λέει δικηγόρος

Δικηγόροι συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών μιλούν για το υλικό που έλαβαν και κάνουν λόγο για «τρομακτική αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος».

Η κα Βάσω Πανταζή, συνήγορος υποστήριξης κατηγορητηρίου, επεσήμανε σε δημοσιογράφους στη Λάρισα, έξω από την κύρια δίκη για τα Τέμπη, πως «έχουμε στα χέρια μας βίντεο και φωτογραφίες και υλικό από drone, από τις πρώτες ώρες του εγκλήματος και στοιχεία που αποδεικνύουν το μπάζωμα». Η ίδια έκανε λόγο για «τρομακτική αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος» και ενημέρωσε πως «τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στις δικογραφίες που αφορούν τον Τριαντόπουλο και τον Καραμανλή. Θα τα προσκομίσουμε και στο δικαστήριο».

