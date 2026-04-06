Τέμπη: Σημαντικό υλικό στα χέρια των οικογενειών -«Αποδεικνύεται το μπάζωμα» λέει δικηγόρος

Newsroom
Δικηγόροι συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών μιλούν για το υλικό που έλαβαν και κάνουν λόγο για «τρομακτική αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος».

Δικηγόροι συγγενών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, μιλούν για αποκαλυπτικό υλικό στα βίντεο και τις φωτογραφίες που έλαβαν από τις Αρχές, όσον αφορά στα όσα ακολούθησαν μετά το δυστύχημα.

Η κα Βάσω Πανταζή, συνήγορος υποστήριξης κατηγορητηρίου, επεσήμανε σε δημοσιογράφους στη Λάρισα, έξω από την κύρια δίκη για τα Τέμπη, πως «έχουμε στα χέρια μας βίντεο και φωτογραφίες και υλικό από drone, από τις πρώτες ώρες του εγκλήματος και στοιχεία που αποδεικνύουν το μπάζωμα». Η ίδια έκανε λόγο για «τρομακτική αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος» και ενημέρωσε πως «τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στις δικογραφίες που αφορούν τον Τριαντόπουλο και τον Καραμανλή. Θα τα προσκομίσουμε και στο δικαστήριο».

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Fuel Pass: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Η επιδότηση έως 60 ευρώ και η διαδικασία βήμα-βήμα

Κατώτατος μισθός: Πόσο θα φτάσει το επίδομα αδείας και το Δώρο Χριστουγέννων - Αυξήσεις σε νυχτερινά, υπερωρίες, κυριακάτικα

Μητσοτάκης: Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή για μετά τις εκλογές του 2027

