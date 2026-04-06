Απώλειες για το πετρέλαιο με φόντο τα Στενά του Ορμούζ

Πτώση 2% καταγράφει το πετρέλαιο τη Δευτέρα, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά προσωρινά τα 114 δολάρια το βαρέλι, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στο Ιράν προθεσμία μέχρι την Τρίτη για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ αλλιώς θα εξαπολύσει την κόλαση κατά της Τεχεράνης. Παράλληλα, Λευκός Οίκος και Ισλαμική Δημοκρατία φέρεται να έχουν λάβει ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ από σήμερα και να ξανανοίξει την κρίσιμη ναυτιλιακή οδό.

Το αμερικανικό West Texas Intermediate παράδοσης Μαΐου υποχωρεί 2% στα 109,7 δολάρια ανά βαρέλι ενώ οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου Brent χάνουν 1% στα 108,3 δολάρια ανά βαρέλι. Η Τεχεράνη κρατά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέσω επιθέσεων σε πετρελαιοφόρα ενώ από τη θαλάσσια διαδρομή που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τις παγκόσμιες αγορές διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκάλεσε τη μεγαλύτερη διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας πετρελαίου στην ιστορία. Οι τιμές του «μαύρου χρυσού», των καυσίμων αεροσκαφών, του ντίζελ και της βενζίνης έχουν αυξηθεί κατακόρυφα από την έναρξη του πολέμου, με τον ένοικο του Λευκού Οίκου να εκτιμά ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για δύο ή τρεις εβδομάδες.

Σχεδόν 1 δισ. βαρέλια θα χαθούν μέχρι το τέλος του μήνα, με έως και 600 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου και περίπου 350 εκατ. βαρέλια προϊόντων διύλισης, σύμφωνα με την TD Securities. «Με τη σύγκρουση να αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Απριλίου, τα "μαθηματικά" των βαρελιών γίνονται ολοένα και πιο ζοφερά», επεσήμανε ο Ράιαν ΜακΚέι, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην TD Securities, σε σημείωμα προς τους πελάτες την Πέμπτη.

Η Rapidan Energy βλέπει συνολική καθαρή απώλεια 630 εκατ. βαρελιών πετρελαίου και προϊόντων καυσίμων μέχρι το τέλος Ιουνίου, με βάση την ανακατεύθυνση ροών μέσω αγωγών, τις έκτακτες απελευθερώσεις και τις μειώσεις αποθεμάτων. Τα οκτώ μέλη του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν την Κυριακή να αυξήσουν την παραγωγή κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα από τον Μάιο, αν και δεν είναι σαφές πώς το πετρέλαιο θα φτάσει στην παγκόσμια αγορά με τα Στενά του Ορμούζ ακόμα κλειστά.