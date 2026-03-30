Η Πλαστικά Θράκης εξαγόρασε το 100% της BHA Holdings

Στην εξαγορά του 100% της εταιρείας BHA Holdings Pty Ltd, που εδρεύει στην Αυστραλία, προχώρησε η Πλαστικά Θράκης, με το συνολικό τίμημα της εξαγοράς να ανέρχεται σε AUD 23,25 εκατ. (περίπου 14 εκατ. ευρώ) που χρηματοδοτήθηκε με εξωτερικό δανεισμό.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 σημείο 12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και με τις διατάξεις του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 , γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία “Synthetic Holdings LTD”, με έδρα στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας του Ηνωμένου Βασιλείου, προχώρησε την 30.03.2026 στην υπογραφή και ολοκλήρωση δεσμευτικής, οριστικής Συμφωνίας για την απόκτηση του συνόλου 100% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου (εφεξής «Συμφωνία») της Εταιρείας με την επωνυμία BHA Holdings Pty Ltd που εδρεύει στην Αυστραλία (εφεξής «Εξαγοραζόμενη Εταιρεία»).

Η Εξαγοραζόμενη Εταιρεία, μέσω των κατά 100% θυγατρικών της Bulk Handling Australia και Bulk Handling New Zealand, για περισσότερα από σαράντα χρόνια, δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας στον κλάδο της Συσκευασίας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν κυρίως εμπορία μεγασάκων (FIBC – Flexible Intermediate Bulk Containers), εξοπλισμό εκφόρτωσης σακιών, συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμό διακίνησης υλικών, εξυπηρετώντας τις ανάγκες συσκευασίας σημαντικών κλάδων της οικονομίας, όπως γεωργία, βιομηχανία εξόρυξης, χημική βιομηχανία και βιομηχανία τροφίμων. Η Εξαγοραζόμενη Εταιρεία κατέχει ισχυρή θέση στις συγκεκριμένες γεωγραφικές αγορές, με πολύχρονη παρουσία, μακροπρόθεσμες συνεργασίες και υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία.

Η ως άνω Συναλλαγή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ομίλου για την στρατηγική επέκταση της δραστηριότητας των μεγασάκων (FIBCs) σε παγκόσμιο επίπεδο και την ενίσχυση των πωλήσεων του Ομίλου στις αγορές της Ωκεανίας.

Πιο συγκεκριμένα:

• Η συγκεκριμένη εξαγορά ενισχύει το παγκόσμιο αποτύπωμα του Ομίλου στην εμπορία μεγασάκων (FIBCs). Σημειώνεται ότι ο Όμιλος έχει ήδη ισχυρή παρουσία στην αγορά των μεγασάκων (FIBCs) στις Σκανδιναβικές χώρες, την Ιρλανδία και την Ελλάδα

• Επιπλέον, η συγκεκριμένη εξαγορά θα ενισχύσει τις πωλήσεις του Ομίλου, μέσω της άμεσης πρόσβασης σε υφιστάμενα τοπικά δίκτυα διανομής και πελατειακό χαρτοφυλάκιο, της αξιοποίησης λειτουργικών και εμπορικών συνεργειών και της εκμετάλλευσης της αντίστροφης εποχικότητας μεταξύ Ευρώπης και Ωκεανίας, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων προστιθέμενης αξίας.

Η BHA Holding, κατά το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 30/06/2025, παρουσίασε ετήσιες πωλήσεις ύψους AUD 37.6 εκατ. (ήτοι €22.8 εκατ. περίπου), λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) AUD 4.1 εκατ. (ήτοι €2.5 εκατ. περίπου) και Κέρδη προ Φόρων AUD 3.3 εκατ. (ήτοι €2 εκατ. περίπου).

Αναφορικά με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της BHA Holdings Pty Ltd, ο κ. Δ. Μαλάμος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πλαστικά Θράκης σημείωσε: «Καλωσορίζουμε τους ανθρώπους της BHA στον Όμιλο Πλαστικά Θράκης. Η ένταξη της BHA στον Όμιλο Πλαστικά Θράκης αποτελεί ένα ακόμη στρατηγικό βήμα στη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου. Η ενίσχυση της παρουσίας μας στην ευρύτερη περιοχή της Ωκεανίας δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη πωλήσεων, διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και αξιοποίηση λειτουργικών και εμπορικών συνεργειών με τις υφιστάμενες δραστηριότητές μας, ενισχύοντας τη στρατηγική ανθεκτικότητα και το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου.»

Ο Γενικός Διευθυντής της BHA Holdings Pty Ltd, Raymond Purcell, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ένταξη μας στον Όμιλο Πλαστικά Θράκης. Η συνένωση της εταιρείας μας με έναν ισχυρό διεθνή Όμιλο με σαφές στρατηγικό όραμα και μακροπρόθεσμη προοπτική, σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Εταιρεία μας. Η συναλλαγή αυτή δημιουργεί νέες δυνατότητες ανάπτυξης για την ομάδα μας, ενισχύει το προϊοντικό και εμπορικό μας αποτύπωμα και μας δίνει πρόσβαση σε τεχνογνωσία και πόρους. Ανυπομονούμε να συμβάλουμε ενεργά στην περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου Πλαστικά Θράκης και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας.»